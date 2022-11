Latinos lideran crecimiento económico en EEUU, pero están mal financieramente

Los latinos representan el grupo de más rápido crecimiento de la economía en Estados Unidos, pero solo una quinta parte de ellos se consideran financieramente saludables, según un nuevo informe divulgado por la consultora McKinsey & Company.

El análisis detalla que en la última década los hispanos representan la porción de más rápido crecimiento del PIB de Estados Unidos, tanto que si fueran un país, serían el tercero en tasa de crecimiento después de China e India.

El consumo en los hogares latinos alcanzó un nivel acumulativo de mercado de 1 billón de dólares en 2021 (trillion en inglés), con una tasa de crecimiento anual del 6 % durante los últimos diez años. Sin embargo, los ahorradores latinos tienen solo una quinta parte de la riqueza media de sus contrapartes blancos no latinos, y sus ahorros se han agotado.

Actualmente casi la mitad de los latinos tienen poca o ninguna jubilación o ahorros. Solo el 23 % se consideran financieramente saludables en 2022 en comparación con el 35 % de los blancos no latinos. No obstante, la riqueza neta de los latinos está aumentando a un ritmo más rápido (9 %) , frente al 4 % para los blancos no latinos, y eso está reduciendo, pero no cerrando todavía, la brecha con sus contrapartes.