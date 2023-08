China quiere que los niños pasen menos tiempo en sus teléfonos inteligentes

La propuesta afirma que la función del modo para menores busca intentar prevenir la “adicción a internet” al limitar a los niños menores de 8 años a 40 minutos de uso diario de teléfonos inteligentes. El límite de tiempo aumentaría con la edad, hasta llegar a dos horas diarias para aquellos de 16 a 18 años.

Las aplicaciones también tendrían que adaptar su contenido a diferentes grupos de edad. A los niños menores de 3 años, por ejemplo, se les deben mostrar canciones infantiles y programas que puedan verse con los padres, según documentos de la Administración del Ciberespacio de China. A los que tienen entre 8 y 12 años se les podrían ofrecer videos sobre habilidades para la vida, conocimientos generales, noticias apropiadas para su edad y “contenido de entretenimiento para una orientación positiva”.

La propuesta afirma que los usuarios podrán elegir si usar el modo para menores cuando un teléfono inteligente se enciende o se configura por primera vez.Algunos teléfonos inteligentes y aplicaciones ya ofrecen funciones que intentan reducir su uso por parte de los niños y el plan de China proporcionaría una “capa adicional de control parental”, dijo Barry Ip, profesor titular de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido, quien ha investigado el uso de la tecnología en China.

La propuesta se basa en una directiva de 2019 del ente regulador de internet de China, la cual estableció que las aplicaciones de transmisión de video y emisión en directo debían crear “para los jóvenes sistemas contra la adicción”, lo que la agencia llamó un “modo juvenil”.

Docenas de aplicaciones de video, incluida Douyin —la versión china de TikTok— tienen funciones que limitan a los niños a 40 minutos al día en sus aplicaciones y los bloquean desde las 10 p. m. a las 6 a. m., además de restringir el contenido que pueden ver.

Hay algunos desafíos técnicos en la implementación de restricciones sobre cómo los niños usan sus teléfonos.

Este año, el Consejo de Consumidores de Shanghái investigó 20 aplicaciones y descubrió que algunos de sus controles no existían o no se podían usar. Algunas aplicaciones no mostraron ningún contenido cuando se activó el “modo juvenil” o mostraron videos que eran “demasiado monótonos y estériles”, según el informe. El estudio reveló que una aplicación que aseguraba que recomendaba diferentes videos a los niños en función de su edad, mostraba a los niños de 4 años los mismos dibujos animados que a los de 14 años.

El gobierno chino regula de forma severa e incluso censura lo que la gente ve en internet en el país. La nueva propuesta podría aumentar el control de las autoridades, afirmó Eric Lim, profesor titular de sistemas y tecnología de la información de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

“La pregunta es: ¿Quién será el árbitro final de lo que constituye un contenido bueno o apropiado para un determinado grupo de edad?” afirmó Lim.

No hay claridad en la manera en que se harían cumplir las medidas establecidas en la propuesta, afirmó Sun Sun Lim, aunque agregó que el esfuerzo regulatorio reflejaba la preocupación de los padres sobre el uso de teléfonos inteligentes por parte de sus hijos.

La propuesta ha recibido una recepción mixta en línea. Algunos elogiaron la medida y lamentaron la influencia negativa del acceso ilimitado a internet en los jóvenes.

“He visto muchos niños con mucha jerga vulgar y malas palabras, haciéndole gestos irrespetuosos a los demás todos los días”, dijo un comentarista en Weibo. “¡Quizás ni sepan lo que significa! Simplemente copian la tendencia de internet”.

Pero otros criticaron la propuesta por ser demasiado estricta o por no abordar las razones por las que los niños pasan tanto tiempo usando sus teléfonos.