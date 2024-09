Biden apunta que el Servicio Secreto “necesita más ayuda” tras intento asesinato a Trump

El presumible nuevo intento de asesinato contra Trump sucedió el domingo después de que un individuo, que fue detenido por el Servicio Secreto, se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el candidato republicano armado con un rifle AK-47 con mira telescópica, aunque no llegó a disparar.

“La violencia política no tiene cabida aquí. En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias pacíficamente en las urnas, no a punta de pistola. Estados Unidos sufrió demasiadas veces la tragedia de las balas de un asesino. Eso no resuelve nada y debemos hacer todo lo posible para evitarlo”, aseguró Biden, que ya había mostrado ayer su “alivio” por el bienestar de Trump.

A continuación, procedió a felicitar al Servicio Secreto por el “gran manejo de la situación” y por conseguir que el expresidente estuviera “protegido de cualquier daño”, aunque volvió a reiterar que “se está evaluando si hay que hacer más ajustes en el Servicio Secreto para poder garantizar la seguridad” durante la campaña.