El presidente Biden no recibe tratamiento para Parkinson, afirma la Casa Blanca

La Casa Blanca reveló este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden , se somete a un chequeo médico verbal dos veces por semana y subrayó que, desde su fallido debate del pasado 27 de junio contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021), no se ha sometido a un análisis físico.

El pasado 3 de julio, la portavoz apuntó que el presidente no se había sometido a un examen médico desde febrero, pero dos días después Biden dijo en una entrevista en el canal ABC que sus médicos le hicieron pruebas para ver si tenía alguna infección , que salieron negativas.

Ante esa aparente contradicción, los periodistas reclamaron este lunes transparencia a la portavoz sobre el tipo de controles que se le efectúan.

Jean-Pierre agregó ante la prensa que en estos tres años de mandato Biden ha sido visto por un neurólogo tres veces y quiso dejar claro que ni está siendo tratado de párkinson ni toma medicación para tal enfermedad.

“¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre en rueda de prensa.