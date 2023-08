En ‘tierra de tiburones’, un activista anticorrupción podría ser presidente

Aun así, persisten las dudas en torno a los r esultados , en especial después de que las encuestas no pudieran prever el desempeño previo de Aréval o, y ante la incógnita de si lo s partidarios de Torres interferirán con la votación , una posibilidad preocupante en un país donde las elecciones se ven empañadas regularmente por intentos de manipular los resultados.

Tras el inesperado respaldo que recibió en l a primera vuelta , las encuestas sugieren una victoria aplastante para Aréval o, el candidato de 64 años de u n pequeño partido compuesto en gran parte por profesionales urbanos, como profesores universitarios e ingenieros, sobre Sandra Torres, una ex primera dama considerada la abanderada del sistema conservador en el poder.

Torre s también empleó un insulto contra las personas homosexuales para referirse a los partidarios d e Arévalo (luego declaró que no era homófoba). Pastores cristianos evangélicos influyentes han insinuado que Arévalo apoya el comunismo y planea cerrar las iglesias.

Las campañas de desprestigio en las redes sociales, especialmente en TikTok y X, antes conocida como Twitter, han tratado de retratar a Arévalo c omo partidario del aborto y el matrimonio igualitario.

Ese es solo uno de los desafíos que enfrenta Arévalo. Si bien lidera las encuestas y se pronostica que tendrá un buen desempeño en la mayoría de las ciudades de Guatemala, Torres , la ex primera dama, tiene su propia base considerable d e simpatizantes, especialmente entre los votantes de las zonas rurales que apoyan sus llamados a expandir los programas sociales, entre las que se incluyen las transferencias de dinero en efectivo a las comunidades pobres.

“No estoy en el negocio de desperdiciar dinero ”, dijo Von Ahn, quien describió a Guatemala como una “tierra de tiburones”. En ese momento, dijo que veía a Arévalo como “tu tío académico, que tiene buenas intenciones, pero no tiene ninguna posibilidad”.

Arévalo aseguró que no planeaba postularse para la presidencia, pero luego de que una votación interna en el partido lo eligiera como candidato d e Semilla, decidió aceptar los resultados. Solía conducir él mismo un automóvil no blindado a los eventos de campañ a y obtuvo consistentemente cifras de un solo dígito en las encuestas antes de sorprender a sus oponentes —e incluso a muchos de sus seguidores— cuando obtuvo el segundo lugar en las elecciones de junio.

Arévalo agregó que no tiene planes de legalizar el aborto o el matrimonio igualitario. Aún así, de ser elegido, dijo que en su gobierno “no vamos a permitir la discriminación a las personas por causa de su orientación sexual”.

La campaña ha cambiado su vida de otras maneras. Arévalo dijo que recientemente se había enterado de que la Dirección General de Inteligencia Civil de Guatemala, conocida como DIGICI, estaba “haciendo un seguimiento a mí y a otras personas del movimiento por instrucciones superiores”. Un portavoz del ministerio que supervisa la DIGICI afirmó que Arévalo no estaba bajo vigilancia.

A medida que ha aumentado la preocupación por su seguridad en los últimos días de la campaña, Arévalo ha reforzado su equipo de protección.

Si bien su campaña ha resonado entre los guatemaltecos urbanos más jóvenes, Arévalo afirmó que ha tenido que apoyarse en su linaje político para llegar a otros votantes.

“Aquí no tenemos Lincolns, no tenemos FDR”, dijo refiriéndose a las iniciales de Franklin Delano Roosevelt. “No tenemos las figuras de un país que construye un sentido de nación”, afirmó. “Aquí eso no existe y a pesar de todo eso la figura de mi padre sigue viva. Es importante”.