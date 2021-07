Venderán terreno de edificio colapsado en Miami para ayudar a damnificados

Florida, Estados Unidos.

Un juez del sur de Florida (EEUU) aprobó este miércoles la venta del terreno en Surfside, en el condado de Miami-Dade, donde estaba el edificio residencial que se derrumbó el pasado 24 de junio y perdieron la vida 96 personas, según cifras provisionales.



En una vista judicial celebrada hoy el juez Michael Hanzman dio luz verde al proceso de venta de la propiedad donde se levantaba el Champlain Towers South, una venta que podría alcanzar un precio entre los 100 y los 110 millones de dólares, recogió el sitio Law360.



La intención del juez es acelerar el proceso de venta del terreno para beneficiar cuanto antes y al máximo a las víctimas del derrumbe.



Hanzman, que supervisa el litigio sobre el desplome del edificio de apartamentos, señaló en la audiencia que "no está interesado en prolongar la negociación" e instruyó al administrador de la asociación de condominios sobre el proceso para fijar en subasta la propiedad.



"Si bien no hay dinero que pueda compensar a estas familias por su sufrimiento y pérdida, la ley da valor a los reclamos", indicó el magistrado.



Reconoció que se había hablado de convertir ese espacio en un lugar conmemorativo de la tragedia, pero dijo que no cree que las víctimas y familias afectadas sacrifiquen "fondos potenciales" para construir lo que el alcalde de Surfside llamó un "lugar sagrado".



"El estado puede adquirir la tierra por un valor de mercado justo", agregó.



El derrumbe parcial del edificio residencial de 12 pisos, cuya causa aún no se ha determinado y está bajo investigación, destruyó por completo 55 de sus 136 apartamentos y dejó el resto inhabitable. Hasta este miércoles por la mañana, 96 personas habían muerto y al menos una docena seguían desaparecidas.



El último cuerpo identificado es el de Luis F. Barth Tobar, de 51 años, que fue extraído de la montaña de escombros el sábado pasado, informó la Policía de Miami-Dade.



Este martes la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló que 85 de los 95 cuerpos recuperados habían sido identificados, sin contar la identificación de hoy.



Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, entre otras nacionalidades.

Levine Cava ha advertido que las tareas de identificación se están haciendo más complicadas por el tiempo transcurrido desde la tragedia y cómo afecta a los restos humanos.



En los tribunales hay media decena de demandas presentadas contra la asociación del condominio, que tenía problemas estructurales desde por lo menos 2018, según una firma de ingenieros.



Lo que quedaba del edificio fue demolido el 4 de julio, pues la estructura estaba inestable y dificultaba las tareas de búsqueda. EFE