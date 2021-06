Macron es abofeteado por un hombre durante un viaje oficial

París, Francia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue abofeteado este martes por un hombre durante un viaje oficial en el departamento de Drôme, donde los guardaespaldas intervinieron rápidamente y dos personas fueron detenidas.



La imagen circuló rápidamente en las redes sociales y muestran cómo el mandatario se acerca a una valla a saludar a la gente que lo esperaba en la calle. Al darle la mano a un hombre, este le da una torta con la otra.

Un sujeto cachetea al presidente francés @EmmanuelMacron que se acercaba a saludarlo. Ocurrió en Tain, al sureste de Francia. pic.twitter.com/zHEkKnOFYj — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 8, 2021





El Elíseo se limitó a confirmar que "un hombre intentó golpearlo", aunque el vídeo da la sensación de que sí le llega a tocar, y señaló que no harán más comentarios al respecto, aunque sí precisó que los intercambios de Macron con la gente prosiguieron después de lo sucedido.



El jefe de Estado se encontraba en la zona en la segunda etapa de una mini gira que está haciendo por Francia para "tomarle el pulso" al país, según sus propias palabras, en el mismo mes de las elecciones regionales, que se celebrarán el 20 y el 27 de junio, y a un año de las presidenciales.



No es la primera vez que uno de sus encuentros directos con la población acaba con incidentes.



En marzo de 2017, cuando todavía era candidato presidencial, recibió el impacto de un huevo en una visita al Salón de la Agricultura de París, y en junio en junio de 2016, como ministro de Economía del socialista François Hollande, un grupo de sindicalistas hizo lo propio en Montreuil, en las afueras de la capital.



La reacción de la clase política no tardó en mostrar hoy su condena por este altercado.



Entre ellos, el primer ministro, Jean Castex, que se pronunció en la Asamblea Nacional: "La democracia es debate, diálogo, confrontación, expresión de desacuerdos legítimos, pero no puede ser en ningún caso violencia, agresión verbal y mucho menos agresión física", dijo.



A su juicio, a través del jefe Estado, toda la democracia ha sido atacada.



La presidenta de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, recurrió a Twitter para decir que aunque "el debate democrático puede ser duro, no debe tolerar en ningún caso la violencia física", por lo que condenó "con firmeza" lo sucedido y lo calificó de "intolerable".



En esa misma red social habló el izquierdista Jean-Luc Mélenchon: "¿Empiezan a entender esta vez que la violencia pasa al acto? Me solidarizo con el presidente", señaló el líder de La Francia Insumisa.



Mélenchon había estado estos días en el foco de la polémica al asegurar en un programa de televisión que en la última semana de la campaña presidencial iba a haber "un grave incidente o un asesinato".



Su declaración fue rápidamente criticada y el propio Macron hizo este martes un llamamiento a la calma al señalar que "la vida democrática necesita tranquilidad y respeto por parte de todo el mundo, tanto de los responsables políticos como de los ciudadanos". EFE