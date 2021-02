EEUU advierte que la variante británica del coronavirus puede ser más letal

Washington, Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos creen que la variante británica del coronavirus, conocida como "B.1.1.7", que actualmente se extiende por este país, podría ser más letal que otras.



En unas declaraciones realizadas a la MSNBC que recoge también la CNN, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, habló de las nuevas variantes del coronavirus que están apareciendo en diferentes partes del mundo y de si las medidas adoptadas contra ellas son efectivas.



"Sabemos que algunas de las variantes han aumentado la transmisibilidad, hay cada vez más datos que sugieren que algunas de las variantes, la variante B.1.1.7 pueden en realidad... conducir a una mayor mortalidad", precisó Rochelle.



También dijo que los científicos aún están estudiando la respuesta que tendrán las diferentes vacunas a estas variantes.



"Estamos aprendiendo cada vez más sobre si nuestras medidas de salud pública, nuestras medidas de mitigación, nuestro uso de mascarillas, nuestro distanciamiento, serán completamente efectivas contra estas variantes, pero tenemos todas las razones para creer que lo harán", añadió.

Vea: América ya ha vacunado a 30 millones y covax prepara su distribución



Walensky dijo que, a medida que las autoridades examinan a más personas infectadas por las variantes, descubren que esos ciudadanos generalmente no usan mascarilla o distanciamiento social. "Lo que sabemos es que (las variantes) probablemente serán menos indulgentes cuando no seguimos esa guía", subrayó.



Estados Unidos alcanzó el miércoles 26,545,905 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 450.273 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. EFE