VIDEO: Mexicanos llevan "oxígeno sobre ruedas" a enfermos de covid-19 en Jalisco  

Guadalajara, México.

Una camioneta recorre las calles y plazas públicas para llevar oxígeno a bajo costo a las personas de barrios de bajos recursos y con algún familiar enfermo de la covid-19 en Guadalajara, la mayor ciudad del occidente mexicano.



"Oxígeno en ruedas" es el nombre del proyecto que pretende ser la contraparte de quienes se aprovechan de la necesidad para revender a altos costos los tanques, contó a Efe Marco Díaz, uno de los colaboradores del proyecto.



"Nos dimos cuenta de mucha reventa excesiva en redes sociales y era algo que nos molestaba ¿cómo lucras con el dolor de la gente? y estamos combatiendo la reventa de personas que están lucrando muy duro con la gente porque nos damos cuenta de la necesidad", afirmó.

La iniciativa surgió ante la creciente demanda de oxígeno en la entidad en la que en tan solo un mes los casos de nuevos positivos se duplicaron.



Ahora, suman casi 70.000 casos de covid-19 y 8.300 muertes, por lo que Jalisco es el tercer estado del país con más decesos acumulados, según la Secretaría federal de Salud, que registra cerca de 1,84 millones de contagios y más de 156.000 decesos a nivel nacional.

Respiro solidario

A este grupo lo motiva no solo la necesidad de ayudar, sino la experiencia de haber vivido en carne propia la enfermedad o de ver a personas cercanas enfermar gravemente de la covid-19, aseguró Díaz.



"Nos mueve la ayuda, lo hemos vivido con familiares y amigos, vemos todo lo que se gasta con el coronavirus y de otras personas que son oxígeno-dependientes por otras enfermedades y que han sido afectados", expresó.



"No es fácil sentir que la gente pasa por lo que tú estás pasando y que puedes hacer algo por ellos", añadió.



Díaz explicó que el proyecto surgió por la idea de Arturo Acosta, empresario del vecino estado de Aguascalientes, quien se asesoró con ingenieros para crear un mecanismo que permitiera las cargas de oxígeno desde un vehículo y ofrecerlo a "un precio justo".



Una vez que tuvieron lista la maquinaria adaptaron una camioneta para trasladar seis tanques grandes.



El proyecto inició apenas el pasado lunes y en pocos días causaron revuelo en redes sociales que se tradujo en filas de personas esperando llenar su tanque.



"Vemos la necesidad de las personas de estarse trasladando, llegar a lugares donde son horas y horas de espera y a veces que vienen de lugares lejanos de la ciudad para conseguir oxígeno. El domingo nos entregaron la camioneta y el lunes empezamos", detalló Díaz.



El vehículo se instala en una colonia (barrio) diferente cada día.



Por ahora solo pueden rellenar tanques portátiles de 425 y 682 litros a un precio de 150 pesos (unos 7,5 dólares).



Cada día atienden a al menos unas 60 personas, pero en ocasiones hay algunas que se van con su tanque vacío.



"Por los seis tanques podemos atender de 60 a 70 personas, y nos falta, somos un granito de arena en apoyo a la comunidad porque la necesidad de esto es muy grande", señaló.



La demanda ha sido tal, que el Ayuntamiento de Guadalajara ahora apoya las jornadas de "Oxígeno en ruedas" con personal de Protección Civil para asegurar que cumplan con las medidas sanitarias y que no ocurra un accidente.



El siguiente paso es encontrar la manera de surtir oxígeno a tanques de mayor capacidad dentro del vehículo con seguridad, concluyó Díaz.