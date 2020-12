Biden acusa culpa a Trump por el ciberataque masivo atribuido a Rusia  

Washington, Estados Unidos.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este martes al actual mandatario, Donald Trump, de no haber priorizado la ciberseguridad y le culpó del ataque informático atribuido a Rusia que buscó robar secretos del Pentágono y laboratorios nucleares, entre otras agencias federales.



"Este ataque constituye un grave riesgo para nuestra seguridad nacional. Fue planeado y orquestado cuidadosamente. Se llevó a cabo utilizando herramientas cibernéticas sofisticadas. Los atacantes lograron tomar desprevenido al Gobierno federal", manifestó Biden en una rueda de prensa.



"La Administración Trump no dio prioridad a la ciberseguridad", dijo con contundencia Biden, quien puso de ejemplo la decisión del actual mandatario de eliminar hace dos años la posición de coordinador de seguridad informática de la Casa Blanca.

Además, el mes pasado, Trump despidió a Chris Krebs, que era el mayor responsable de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional, por haber negado que hubiera fraude en las elecciones del 3 de noviembre, que ganó el demócrata y cuyo resultado no reconoce el actual mandatario.



Biden, sin embargo, rechazó atribuir directamente el ataque a Rusia y argumentó que Trump tiene la responsabilidad de establecer quién fue el autor.



"Desde luego, esto encaja con el largo historial de Rusia de actividades cibernéticas imprudentes y disruptivas. Pero es la Administración Trump la que debe atribuir oficialmente la autoría. Este asalto ocurrió bajo la vista de Trump cuando no estaba mirando", afirmó.



"Todavía es su responsabilidad defender los intereses estadounidenses al final de estos cuatro años y tengan por seguro que si él no lo toma en serio, yo lo haré", añadió.

Promete represalias contundentes

De esa forma, prometió una respuesta contundente a la agresión y afirmó que sus responsables pueden tener por seguro que EE.UU. responderá "de la manera adecuada".



Biden rechazó contestar a una pregunta de un periodista sobre si considera el ciberataque un acto de guerra y se limitó a decir que debe evaluar el daño primero.



Los responsables de la agresión espiaron durante meses a los clientes en todo el mundo de un producto de la empresa tecnológica estadounidense SolarWinds.



El ciberataque, que comenzó supuestamente en marzo, utilizó actualizaciones de ese software para entrar en los sistemas de múltiples agencias del Gobierno estadounidense, incluidos los departamentos del Tesoro, de Estado, de Comercio y de Seguridad Nacional.



Supuestamente, los autores también intentaron robar secretos del Pentágono y del programa nuclear de EE.UU. en Los Alamos, la instalación donde se creó la primera bomba atómica.



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el fiscal general, William Barr, han apuntado al Kremlin como responsable; pero este fin de semana Trump acusó a China y consideró que los medios de comunicación están obsesionados con Rusia, al mismo tiempo que restó importancia a lo ocurrido al asegurar que estaba "todo bajo control".



El Kremlin ha negado cualquier implicación en los ciberataques, que también afectaron a empresas estadounidenses.