Suspenden ensayos del tratamiento de Trump contra el covid 19 por seguridad

Washington, Estados Unidos.

La farmacéutica Eli Lilly suspendió los ensayos con su terapia experimental de anticuerpos contra la COVID-19 por temores sobre su seguridad, días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, elogiara el tratamiento y la empresa solicitara aprobación de emergencia para su uso.



Según el diario The New York Times, funcionarios estadounidenses indicaron en un intercambio de correos electrónicos este martes que la empresa con sede en Indianápolis (Indiana) había suspendido los ensayos clínicos con anticuerpos por "potenciales preocupaciones de seguridad".



Las pruebas estaban diseñadas para probar la efectividad de la terapia en centenares de enfermos hospitalizados con la COVID-19 en comparación con la administración de un placebo y del antiviral Remdesivir, utilizado ampliamente, pero también de manera experimental, ante infecciones del nuevo coronavirus.



La suspensión conlleva una pausa en la incorporación de nuevos pacientes a las pruebas para "extremar la precaución".



Las pausas en terapias de este tipo no son inusuales y normalmente suponen la revisión por parte de un comité de expertos independientes de los datos para determinar si el tratamiento es el responsable de los efectos secundarios, que la empresa no ha detallado.



La terapia de Eli Lilly es similar a la que ha desarrollado la biotecnológica Regeneron y que le fue administrada a Trump durante su convalecencia a comienzos de este mes por su infección de COVID-19, que según su doctor ya no se manifiesta con síntomas ni con niveles contagiosos del virus.



Tras regresar a la Casa Blanca, después de cuatro días ingresado en el hospital militar Walter Reed, Trump elogió las terapias de Eli Lilly y Regeneron, que llamó "curas", pese a que aún no hay pruebas que respalden una declaración de ese tipo.



Inmediatamente después ambas empresas solicitaron la aprobación de emergencia de sus medicamentos con anticuerpos por parte de la Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés).



"Tengo la autorización de emergencia preparada y vamos a tener que firmarla ya. Y vamos a ponernos bien, se van a poner muy rápido", aseguró Trump la semana pasada.



La multinacional Johnson & Johnson anunció este lunes que ha suspendido sus ensayos de la fase 3, la final, para una vacuna contra la COVID-19 por seguridad después de que un voluntario enfermara durante los ensayos.



Una razón similar llevó hace un mes a AstraZeneca a detener una parte de sus ensayos en la recta final de las pruebas clínicas para la obtención de una vacuna en tiempo récord, para lo que cuentan con el apoyo del Gobierno federal estadounidense. EFE