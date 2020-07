Jefe de Departamento de Policía de Nueva York es herido en nuevos disturbios

Nueva York.



El jefe de Departamento de la Policía de Nueva York, Terry Monahan, y al menos otros tres agentes resultaron heridos este miércoles en enfrentamientos que tuvieron lugar cerca del Ayuntamiento de la ciudad entre manifestantes y las fuerzas del orden.



El sargento Monahan, apuntan los medios locales, se encuentra ensangrentado pero no sufre graves lesiones, mientras que el resto de los agentes, golpeados con bates de béisbol y varas, han sido heridos en la cabeza, cara y manos, aunque tampoco revisten gravedad.



El suceso se produjo cuando una manifestación a favor de la Policía, fuertemente criticada en EE.UU. en los últimos meses por un excesivo uso de violencia, cruzó el puente de Brooklyn y se acercó al Ayuntamiento de Nueva York, donde ha acampado un grupo de jóvenes que pide la retirada de fondos del Cuerpo desde hace semanas.





En ese momento, sobre las diez de la mañana en Nueva York, los manifestantes de "Defund the Police" (Retirada de Fondos de la Policía) se enfrentaron con los agentes que escoltaban la manifestación en pro de la fuerza de seguridad, lo que desembocó en los cuatro agentes heridos y más de una quincena de manifestantes arrestados.



"Acaban de arrestar a unos 20 de los nuestros", dijo al canal local ABC7 Jonathan Lykes, de la organización Black Youth Project 100.



"(La policía) no quería una contraprotesta, no querían democracia, y no querían libertad", dijo Lykes en referencia al hecho de que los agentes arrestaran a aquellos que les critican.





Por su parte, el sargento jubilado Bill Casey, que participaba en la manifestación que apoya a la Policía, aseguró que están luchando "por la unidad".



"Parece que hay tanta violencia últimamente... Y a los policías se les está retratando como villanos en lugar de lo que son en realidad: héroes", agregó Casey.



Mientras, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que este miércoles se firmará un paquete de medidas para reformar la policía, entre ellas una que hará que sea ilegal que un agente utilice una llave de inmovilización por el cuello durante las detenciones.