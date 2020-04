Piden a California recopilar datos demográficos de pacientes de COVID-19

Los Ángeles, Estados Unidos.

Una coalición de organizaciones y funcionarios de salud solicitaron este martes al gobernador de California, Gavin Newsom, que se recopilen los datos demográficos de personas que se han hecho la prueba del coronavirus o han padecido la enfermedad COVID-19.



La solicitud, hecha a través de una misiva y encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de California, también pide la distribución equitativa de equipo de protección personal y equipo médico a los hospitales que no cuentan con los recursos suficientes y tienen una mayor necesidad en el combate del coronavirus.

El esfuerzo hace parte de un campaña nacional realizada por 13 filiales de ACLU para obtener transparencia sobre la infección y los resultados de casos positivos y fallecidos por COVID-19 por raza, dice la organización en un comunicado.



Lea: Perú reporta 1,512 nuevos casos y 39 muertos por COVID-19 en las últimas horas

Junto con la raza y el origen étnico, California debe recopilar y difundir datos desglosados por ubicación geográfica, identidad de género, idioma principal, vivienda, discapacidad, estado socioeconómico, y si la persona es o no un trabajador esencial, advierte la misiva.



La recopilación de la información debe ser congruente con las leyes de privacidad existentes y la constitución de California.



"Cada día sin una imagen completa (en California) es otro día en que se arriesgan más vidas. Sin datos, no hay transparencia y no hay responsabilidad", dijo Abre’ Conner, abogada de ACLU del Norte de California.

La coalición de cerca de 60 organizaciones asegura que los datos a nivel estatal no incluyen datos demográficos en las pruebas.



Los informes iniciales indican que las pruebas de COVID-19 son menos accesibles para las comunidades de escasos recursos y las personas con dominio limitado del inglés.



Además: Líderes latinos advierten "guerra mortífera" contra coronavirus en Nebraska

"Los datos que se han publicado hasta ahora están agrupados y no son lo suficientemente completos o localizados como para darnos una idea de lo que realmente está sucediendo en las comunidades vulnerables", dijo Luis Ojeda, organizador ACLU del Norte de California.



Por su parte Newsom enfatizó en una conferencia de prensa que este miércoles el estado presentará un plan para enfrentar la enfermedad en lugares específicos que necesitan más atención.



“Hay disparidades raciales, étnicas y socioeconómicas, y también hay disparidades geográficas que tienen que ser tomadas en cuenta”, recalcó el gobernador al hacer el anuncio en una teleconferencia.



Los casos positivos de coronavirus en el estado llegaron este martes a 33,261, mientras el número de muertos relacionados con el brote superaron la barrera de los 1,200.