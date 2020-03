Estos son los nuevos y variables síntomas del coronavirus

Washington, Estados Unidos.

Los síntomas de la COVID-19 varían de un paciente a otro pero son muy característicos de este virus desconocido por el sistema inmunitario e incluyen cansancio, fiebre, tos, dolor de cabeza y menos a menudo, problemas pulmonares graves.

Estos son los síntomas y características del letal virus:

Una de las características de la COVID-19 es su carácter fluctuante, subrayan los médicos interrogados por la AFP. "Cuando uno tiene la gripe, permanece en cama durante varios días y luego se encuentra mejor. En este caso, los enfermos pueden sentirse mejor un día, al día siguiente vuelven a estar mal. Es muy sorprendente. He ejercido durante 25 años y nunca vi algo así", explica la médica generalista Marianne Pauti, basada en París. "Tienen la impresión de no ver la salida del túnel", afirma una médico de medicina laboral de la capital francesa. Por tanto es importante que los pacientes sean advertidos al respecto para que descansen , incluso si tienen la impresión de que están mejor. Otro factor distintivo: se cae enfermo de forma progresiva , contrariamente a la gripe, que se manifiesta de manera drástica. En general, los síntomas duran dos semanas , incluso más , a veces menos . Y su agravamiento puede suceder después.

2 Pérdida del olfato

La anosmia, o pérdida del olfato, es un síntoma establecido recientemente.



Los médicos detectaron muchos casos de personas que solo presentaban este síntoma sin tener la nariz congestionada. "Nos pareció raro", confía a la AFP el otorrinolaringólogo Alain Corré, del Hospital Rothschild de París. Junto a su colega Dominique Salmon del hospital Hôtel Dieu, hicieron la prueba a unos 60 pacientes con anosmia: el 90% eran positivos.



La pérdida del olfato parece ser un síntoma patognomónico, es decir, que por si solo permite establecer un diagnóstico. "En el contexto actual, si usted tiene anosmia sin congestión nasal, es que es positivo a la COVID-19, no vale la pena ni pasar el test", según el doctor Corré.



En ese caso, hay que aislarse para no contagiar a los demás, pero el síntoma en si no es grave.



El virus SARS CoV-2 es atraído por los nervios: cuando penetra en la nariz, en vez de atacar la mucosa como otros virus, ataca el nervio olfativo y bloquea las moléculas del olor, explica Corré. En principio se trata de una afección local.