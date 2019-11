Beto O´Rourke se retira de la carrera por la presidencia de EEUU

Washington, Estados Unidos

El excongresista estadounidense Beto O'Rourke anunció este viernes que abandonará la carrera por la nominación presidencial demócrata en 2020, después de meses de estancamiento en las encuestas y una disminución de su apoyo financiero.

"Aunque es difícil de aceptar, ahora tengo claro que esta campaña no tiene los medios para avanzar con éxito. Mi servicio al país no será como candidato o como el nominado", dijo O'Rourke en un comunicado.

El carismático tejano de 47 años ingresó a la competencia a principios de este año con considerable entusiasmo después de perder por poco una banca al Senado estadounidense en 2018. Pero en el escenario nacional no logró el entusiasmo que a nivel estatal había impulsado su candidatura.

Según el promedio del sitio especializado RealClearPolitics no lograba superar el 2% en la intención de voto en todo el país.

"No será candidato para el Senado en 2020" por Texas, dijo a la AFP su director de comunicación, Rob Friedlander.

"Trabajaremos para garantizar que el candidato demócrata salga victorioso contra Donald Trump en 2020", dijo O'Rourke en el sitio Medium.

O'Rourke había reenfocado su campaña en torno a la violencia armada tras el tiroteo masivo a principios de agosto en El Paso, su ciudad natal, que dejó 22 muertos, ocho de ellos mexicanos. Entonces suspendió sus actos durante casi dos semanas para consolar a deudos y heridos.

El exlegislador brilló en septiembre en el tercer debate demócrata televisado al pronunciarse contundentemente a favor de confiscar los rifles de asalto, luego de generar bromas en el primer debate por responder en español una pregunta sobre impuestos que no contestó claramente.

Desde el anuncio de su candidatura en marzo, O'Rourke había sido criticado, en particular por una entrevista en la revista Vanity Fair en la que se lo acusaba de ser bastante arrogante.

"Simplemente nací para esto", declaró entonces sobre su carrera presidencial.

Burlón, Trump recogió la frase este viernes al reaccionar sobre el anuncio de O'Rourke.

"Oh no, Beto acaba de abandonar la carrera a la presidencia a pesar de que dijo que 'nació para esto'. ¡No lo creo!", tuiteó.

Oh no, Beto just dropped out of race for President despite him saying he was “born for this.” I don’t think so!