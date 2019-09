Bill de Blasio se retira de la carrera presidencial en EEUU

Nueva York, Estados Unidos

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el viernes su renuncia a su candidatura para convertirse en el aspirante demócrata en los comicios presidenciales de Estados Unidos.

"Claramente no es mi momento, voy a poner fin a mi campaña presidencial", dijo de Blasio en una entrevista con MSNBC.

De Blasio se comprometió continuar con su trabajo como alcalde y a "seguir defendiendo a los trabajadores".

El anuncio se produce después de que no lograra calificar para el debate televisado más reciente entre los candidatos, mientras luchaba por obtener más del uno por ciento en las encuestas.

Su prolongada ausencia de la alcaldía mientras estaba en la campaña electoral también genero criticas generalizadas, incluidas las del presidente Donald Trump, quien reaccionó al anuncio ridiculizando al neoyorquino.

"¡Oh, no, una gran noticia política, tal vez la historia más grande en años! El alcalde a tiempo parcial de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, que obtenía un cero sólido en las encuestas, pero tenía un enorme espacio para crecer, se ha retirado de la carrera presidencial", dijo Trump en Twitter.

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home!