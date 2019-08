Alberto Fernández pone en peligro la reelección de Macri

Buenos Aires.



De bajo perfil y alejado desde hace años de la política activa, Alberto Fernández resultó ser la mejor carta de la exmandataria de centro-izquierda Cristina Kirchner en la carrera por las presidenciales de octubre en Argentina.



Abogado de 60 años, Fernández arrasó con 47% de los votos en las primarias del domingo y alejó casi definitivamente las posibilidades de reelección del liberal Mauricio Macri, quien quedó 15 puntos por debajo con 32%.



Las primarias, a las que concurrió el 75% de los 34 millones de electores, se convierten de hecho en una encuesta a escala real dos meses y medio antes de la primera vuelta presidencial del 27 de octubre, pues las candidaturas habían sido consensuadas de antemano y no hubo disputas internas.



“Fernández es evidentemente la mejor fórmula que pudo buscar Kirchner. No es una opinión, es un dato de la realidad. El resultado es abrumador”, dijo el consultor Raúl Aragón. Y además de abrumador, sorprendente. Solo en una ocasión anterior Fernández había acudido a una votación popular, en 2000, cuando fue elegido legislador de la ciudad de Buenos Aires.



El presidente Mauricio Macri advirtió sobre las consecuencias para la economía que tendría un triunfo de la oposición kirchnerista, al comentar los resultados de las primarias que ayer provocaron un derrumbe de la moneda y la bolsa.



“Esto es solo una muestra de lo que va a pasar. Esto es por el pasado, hay un montón de gente que no deja su dinero en este país, que se va de este país. Es tremendo lo que puede pasar”, dijo Macri en una rueda de prensa junto a su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto.



“Lo vengo diciendo desde hace tres años y medio. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. El tema es que el kirchnerismo ya gobernó, el mundo conoce lo que hizo”, añadió el mandatario liberal en referencia a las políticas proteccionistas y de subsidios de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).



La moneda argentina cayó ayer 18,76%, a 57,30 pesos por dólar, frente a su cierre del viernes pasado y la bolsa de Buenos Aires perdió 37,93% en una jornada de total nerviosismo.

“La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo”, insistió Macri.