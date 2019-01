Defensa de "El Chapo" insiste en atacar la credibilidad de testigos cooperantes

Nueva York, Estados Unidos.



La defensa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán tomó este jueves 31 de enero de 2019 su turno en los argumentos finales del juicio por narcotráfico que se celebra en Nueva York contra su cliente para atacar la credibilidad, como hizo a lo largo del proceso, de los testigos cooperantes del Gobierno.



"Han mentido toda su vida", dijo el abogado Jeffrey Lichtman, al asegurar a los miembros del jurado que fue lo que hicieron nuevamente cuando se sentaron frente a ellos en el juicio, en la corte federal del distrito de Brooklyn.



Dijo además que el Gobierno y la Fiscalía esperan que ellos olviden la "deshonestidad" de los testigos cooperantes al momento de decidir sobre los diez cargos contra Guzmán Loera, que se enfrenta a cadena perpetua.



Lea más: Fiscalía pide al jurado que no deje escapar a "El Chapo" y que lo declare culpable



Argumentó que la fiscal Andrea Goldbarg habló durante seis horas, en la presentación de los argumentos del Gobierno, "pero no oyeron una palabra acerca de la credibilidad" de los testigos. "Presumen que dijeron la verdad", argumentó.



La Fiscalía presentó 56 testigos de los cuales 14 eran cooperantes del Gobierno y 12 tienen acuerdos con miras a una reducción de su sentencia por narcotráfico en EEUU, la que aguardan en prisiones de este país.



Lichtman citó como ejemplo el testimonio del colombiano Alex Cifuentes, quien proveía droga al cartel de Sinaloa y durante un interrogatorio de la defensa admitió que mintió "al Gobierno, a agencias del orden, a la esposa..."



Lea más: Abogados de "El Chapo" presentan su defensa en apenas media hora



También que evidencia cómo el uso de armas por parte de su cliente "fue puesta en las manos" de Guzmán por los mismos testigos. Reiteró que Ismael 'el Mayo' Zambada, identificado por testigos como exsocio de Guzmán Loera en el cartel de Sinaloa, es quien estuvo detrás del arresto y procesamiento de su cliente.



Destacó que en cinco décadas de vida criminal, Zambada nunca ha sido arrestado "y a ustedes les toca averiguar por qué", apuntó.



Lichtman también hizo la presentación inicial de argumentos del juicio en noviembre pasado y generó gran polémica cuando afirmó que el entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su antecesor, Felipe Calderón, habían sido sobornados por el cartel de Sinaloa, tema que le fue prohibido tocar en sus argumentos finales.



El abogado comenzó hoy su presentación agradeciendo al jurado por su paciencia durante los tres meses del proceso y les indicó además que este juicio "es la cosa más importante en la vida de mucha gente".



Lea más: El Chapo real y El Chapo de Netflix se ven en el juicio del narcotraficante en EEUU



"Su decisión impactará la vida de mucha gente", más allá de EEUU, afirmó.



El juicio comenzó en noviembre y finalizó esta semana, luego de que la Fiscalía presentara todos sus 56 testigos, entre ellos 14 cooperantes, de los que 12 tienen acuerdos con el Gobierno en busca de una reducción de su condena en EE.UU., donde están presos.



La defensa presenta sus argumentos luego de que lo hiciera la Fiscalía, que pidió al jurado que "no dejen escapar, a Guzmán Loera, que le declaren culpable".



En su presentación la fiscal Goldbarg detalló al jurado cada uno de los diez cargos por los que el mexicano afronta cadena perpetua y aseguró que los testimonios y evidencias que presentaron dejó claro "más allá de la duda razonable" que es culpable.



El juez Brian Cogan informó hoy previo al inicio de la presentación de la defensa que el jurado comenzará a deliberar el próximo lunes, tras escuchar las instrucciones del magistrado federal.



Guzmán, que se ha escapado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en México, fue extraditado a EEUU en enero del 2017 para afrontar juicio en Nueva York, aunque es reclamado por varios estados.