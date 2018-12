Almagro anuncia que buscará la reelección como secretario general de la OEA

Washington.



El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer que buscará la reelección alentado por un grupo de países, entre ellos Colombia y EEUU, tras una gestión marcada por sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro.



Almagro, de 55 años, asumió el 26 de mayo de 2015 como secretario general de la OEA sucediendo al chileno José Miguel Insulza, luego de haber sido canciller de Uruguay durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Durante su mandato ha sido un duro crítico del gobierno de Venezuela y ha calificado al presidente Nicolás Maduro de “dictador”.



“Embajadores de Colombia y EEUU me han transmitido planteo conjunto de grupo de países expresando apoyo a mi candidatura para reelección como Secretario General de la OEA. He decidido aceptar dicha responsabilidad”, dijo en Twitter el diplomático uruguayo, cuyo mandato en la OEA concluye en 2020.



En febrero de 2015 dijo que no optaría por la reelección.