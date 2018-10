Trump: Migrantes de caravana son pandilleros de la MS-13

Washington, Estados Unidos.

La caravana de migrantes centroamericanos que camina por México rumbo a la frontera con Estados Unidos incluye elementos peligrosos incluidos miembros de la Mara Salvatrucha y personas desconocidas de Medio Oriente, indicó este lunes el presidente Donald Trump.



Al ser cuestionado por periodistas en la Casa Blanca sobre su mensaje en Twitter de esta mañana en el que acusaba sin bases de que la caravana incluía personas de Medio Oriente, el mandatario estadounidense respondió insistiendo otra vez a los periodistas que si buscaban en la caravana los encontrarían.





"Metan sus cámaras, vayan al centro de la caravana y busquen", señaló el republicano a los reporteros.



"Van a encontrar a la MS-13 (el acrónimo de la Mara Salvatrucha), van a encontrar a gente de Medio Oriente, van a encontrar de todo. ¿Y adivinen qué? No los vamos a dejar entrar a nuestro país. Nosotros queremos seguridad", señaló el magnate antes de salir a una gira por el estado de Texas.

Cuestionado sobre el avance de la caravana por el interior de México, Trump aseguró no estar contento. "No se lo que está pasando con México. La gente está caminando en pleno interior de México. Y no estoy exactamente contento con esto", aseguró en su declaración a los medios esta tarde.



El republicano fue entrevistado en el jardín sur de la Casa Blanca momentos antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One que lo llevaría a la Base Aérea Andrews, de donde despegaría en el Air Force One rumbo a Houston, Texas, para participar en un mitin en apoyo al senador Ted Cruz.