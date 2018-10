Abren la frontera México-EE.UU. para que familiares se abracen tres minutos

Ciudad Juárez, México.



Cerca de 3,000 personas se dieron cita hoy en la frontera que divide la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense Sunland Park para reunirse durante tres minutos con sus familiares, en el sexto evento denominado "Abrazos, no muros".



El evento, organizado por la Red en Defensa de los Derechos de los Migrantes, convocó a alrededor de 250 familias y se llevó a cabo con la colaboración de organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos a ambos lados de la frontera.



A diferencia de ediciones anteriores, que tuvieron lugar en el bordo del Río Bravo, este "Abrazos, no muros" se desarrolló en la valla metálica de poco más de cinco metros de altura con la que el Gobierno de EE.UU. sustituyó la cerca que dividió a ambas naciones por más de 20 años.



Fernando García, director de Border Network for Human Rights (Red Fronteriza por los Derechos de los Migrantes, en español), señaló que este es un lugar con una gran carga de contenido.

VIDEO: ONU: es "inadmisible separar familias en la frontera



"Este es un muro que representa lo peor de la política migratoria. Es un muro que representa el racismo y la xenofobia que existe en los Estados Unidos", dijo.



Ramón Pizarro, originario de Ciudad Juárez, acudió al evento para ver a su hermano, su cuñada y sus sobrinos. La última vez que los vio, cuenta a Efe, fue en mayo pasado, durante la quinta edición de "Abrazos, no muros". Ha asistido de forma consecutiva a los últimos tres eventos.



"Esta es la única oportunidad que tiene uno de verlos, aunque sea un minuto o dos. Se hace muy corto el tiempo, pero uno trata de hacerlo valer", comenta mientras camina de la mano de su hija.



El caso de Yolanda Calderón es similar. La última vez que vio a su hijo y sus nietos fue en mayo.

La emoción de abrazar a sus seres queridos no tiene precio.

Felicidad y tristeza a la vez



Los eventos en la frontera le han dado la posibilidad, dice, de recordar el olor de su hijo, de tocar su cara y de sentirlo, aunque el tiempo "apenas alcanza".



Antes lo veía solo en fotografías o en videollamadas. Cuando terminan sus tres minutos, se queda mirándolo a lo lejos, levanta su mano y la ondea más allá de los barrotes.



Las familias hacen fila a lo largo de la valla metálica, flanqueados por voluntarios de la organización del evento, hasta llegar a uno de los portales abiertos especialmente para esta ocasión. Las restricciones son mayores del lado mexicano.



En el umbral del portón del lado estadounidense se apiñan migrantes, agentes de la patrulla fronteriza y voluntarios de la organización del evento. Un periodista estadounidense cruza sin impedimento al lado mexicano, toma un par de fotos y regresa a Estados Unidos.



Del lado de México, cordones amarillos -como los que marcan el perímetro de los hechos de un crimen- delimitan el espacio que tienen las personas para abrazar a sus familiares.



Margarita Paz tiene 82 años y espera en la fila para abrazar a su hija, que vive en Denver. Está nerviosa y hace unos minutos tuvo que visitar la casilla de atención médica que ha colocado la Cruz Roja Mexicana porque se le bajó la presión.



Ya estable, dice que los minutos en los que puede abrazar a su hija para ella "valen oro" y que piensa aprovecharlos al máximo.



Luego de los tres minutos suena una chicharra. Es el sonido que marca el fin de los abrazos.



Las familias dan la vuelta a los cordones amarillos y regresan por el suelo enlodado hasta la carpa donde han guardado sus abrigos. En algunos casos esperaron años para reencontrarse con sus seres queridos.



En el evento se encontraban también autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes acompañaron a los organizadores y manifestaron la necesidad de crear políticas públicas en favor de los migrantes.



El diputado federal Ulises García Soto, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, declaró a Efe que la agenda legislativa del partido al que pertenece -Movimiento Regeneración Nacional, Morena- dará especial importancia al tema de los mexicanos repatriados.



El legislador dijo además que en noviembre se organizará una mesa legislativa en el Congreso que contará con la participación de migrantes, organizaciones civiles y académicos, que plantearán estrategias para el desarrollo de las políticas sobre este tema. EFE