Las FF AA, su manipulación e instrumentalización

Nuestra Constitución política vigente, en el capítulo X, De la Defensa Nacional, establece el carácter permanente, profesional, apoliticidad de esta institución estatal, que no debe ser deliberante, consignando que “se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república”. Los intentos civiles partidarios por politizarlas deben ser rechazados y condenados, tanto por sus integrantes como por la sociedad en su conjunto.Si llegara a concretarse tal pretensión, provocaría la desunión, las rivalidades y faccionalismos a su interior, debilitando su efectividad de manera progresiva, dañando su estabilidad, autoestima, fortaleza, lo que facilitaría eventuales agresiones por parte de otras naciones hacia la nuestra.Ya no resultaría atractivo para las nuevas generaciones su ingreso al cuerpo armado con el propósito de profesionalizarse y hacer de la carrera de las armas la culminación de sus anhelos y aspiraciones. Quienes fueran admitidos pronto se percatarían del deterioro institucional, por lo que solicitarían ser excluidos y dados de baja, al no ser compatible su idealismo patriótico con la deplorable realidad prevaleciente opuesta a su percepción original. La tasa de retención de sus efectivos iría disminuyendo, al igual que su modernización, infraestructura y logística.Su lema y consigna “Lealtad, honor, sacrificio” es y debe ser con nuestro pueblo y nuestra Carta Magna, no con un partido político, tampoco con una persona, familia, clase social, ya que ello genera desconfianza y rechazo ciudadano, aparte del retroceso institucional.En todo momento y circunstancia deben estar preparadas para los deberes que les asigna la carta fundamental, sin escuchar cantos de sirena que conducen a los arrecifes del naufragio. Ninguno de sus integrantes debe aceptar propuestas deshonestas para traicionar y dividir a la institución y a sus compañeros de uniforme. Deben rechazarlas y denunciarlas públicamente para la correspondiente investigación y sanción.La historia ofrece ejemplos concretos de lo que ocurre cuando se desnaturaliza y deforma su razón de ser para transformarlas en guardia pretoriana. México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, países hermanos en que sus Ejércitos fueron abolidos y con ello sus privilegios para ser reemplazados por otro cuerpo armado distinto en su visión y misión.Quienes en determinado momento están al mando de las Fuerzas Armadas son eventualmente reemplazados y relevados, sin ser indispensables de por vida, pero lo que debe quedar intacto de manera permanente es la institución, no los hombres, siempre y cuando no extravíen su rumbo y su norte.