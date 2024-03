Fabio Lobo pasó al estrado a declarar contra JOH en octavo día de juicio

El octavo día del inédito juicio por narcotráfico que enfrenta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), cerró este jueves 29 de febrero de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con el fuerte testimonio de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

La jornada de este jueves arrancó con la reanudación del contrainterrogatorio de la defensa de JOH al “Cachiro”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien reveló que sobornó a dos actuales diputados: Mauricio Villeda y Carlos Zelaya. El día prosiguió con la presentación de Andrea Santos (nombre ficticio), octavo testigo y expareja de Alexander Mendoza, alias “Porky”. Ella reveló que “El Tigre” Bonilla tenía comunicación con el líder de la MS-13 y hablaban sobre el envío de armas. Tras el efímero paso del octavo testigo, un agente especial de investigaciones bilaterales del Hemisferio Occidental pasó al estrado y reveló que el expresidente Hernández designó a un grupo de sicarios élite para el asesinato del narco Byron Ruiz.

La audiencia de hoy finalizó con Fabio Lobo testificando en el juicio de Juan Orlando Hernández. El hijo del expresidente Porfirio Lobo dijo que sobornó a JOH en dos ocasiones y, entre otras cosas, salpicó a su padre en actividades del lavado de dinero de Los Cachiros.

Fabio Lobo pasó al estrado para testificar contra JOH (16:33 pm -17:00 pm)

El décimo testigo de la Fiscalía es Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. En su primera declaración como testigo, dijo que sobornó en dos ocasiones al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien pudo identificar dentro de la sala. Fiscal: El gobierno llama a Fabio Lobo[aquí está la presentación de 2021 a la que se hace referencia Fabio: Soy Fabio Porfirio Lobo Lobo. Fiscal: ¿De dónde eres? Fabio Lobo: Honduras. Fiscal: ¿De dónde vienes hoy? Fabio Lobo: Centro correccional del condado de Essex, estoy por narcotráfico.

Fiscal: ¿Quién es? (Foto) Fabio Lobo: Pepe Lobo. Mi padre. Fiscal: ¿Ocupó algún cargo político? Fabio Lobo: Primero, presidente del Congreso Nacional. Luego Presidente de la República de Honduras. Fiscal: ¿Qué años fue presidente? Fabio Lobo: 2010 a enero 2014. Fiscal: Mientras su padre era presidente, ¿participó en el narcotráfico? Fabio Lobo: Sí. Fiscal: ¿Conociste a algún político en Honduras? Fabio Lobo: Sí. Fiscal: ¿Reconoce alguno aquí en la Corte? Fabio Lobo: Sí, Juan Orlando Hernández por allá. Fiscal: Descríbelo. Fabio Lobo: Lentes, corbata azul, camisa blanca, traje oscuro. Fiscal: ¿Lo conoces por apodos? Fabio Lobo: Sí, JOH. Fiscal: ¿Cuándo lo conociste por primera vez? Fabio Lobo: Principios de 2002. Fiscal: ¿Qué cargos ha tenido? Fabio Lobo: Congreso... luego Presidente. Fiscal: ¿Cómo fue tu relación con JOH? Fabio Lobo: Muy cercano, sumamente personal. Fiscal: ¿Sobornaste a políticos? Fabio Lobo: Sí. A JOH. Fiscal: ¿Cuántas veces? Fabio Lobo: Dos veces. Por su campaña para presidente. Fiscal: ¿Cuándo hablaste por primera vez sobre tráfico de drogas con JOH? Fabio Lobo: 2009. Fiscal: Aparte de los sobornos que le diste a JOH, ¿sabías que otros narcotraficantes le dieron a JOH? Fabio Lobo: Sí. En una reunión, un líder del cartel de Sinaloa me dijo que también le dieron a JOH. Fiscal: ¿Qué te dijo JOH? Fabio Lobo: Que había recibido un aporte de unas personas de Sinaloa. Fiscal: ¿Cuántos años tienes? Fabio Lobo: 51. Fiscal: ¿Qué trabajo tenías? Fabio Lobo: Yo fui juez, juez penal. 2000 a 2009. Fiscal: ¿Tu padre alguna vez estuvo involucrado en discusiones sobre el lavado de dinero de Los Cachiros? Fabio Lobo: Sí. Y obtuvo una contribución de campaña a cambio de protección. Juez Castel: Lo daremos por terminado.

El agente especial McNamara, interrogado por la Fiscalía (16:06 pm - 16:27 pm)

Fiscal: Lea este documento. McNamara: Juan Orlando Hernández en gmail.got.com Fiscal: ¿Línea 22? McNamara: JOH. Fiscal: ¿Y esta es la información de contacto del celular de Geovanny Fuentes? McNamara: Sí. Fiscal: Del comisario Martínez, ¿qué dice? McNamara: Para evitar escuchas telefónicas, cómo buscarlas. Fiscal: ¿Cuál fue la fecha? McNamara: 25 de febrero de 2020. Fiscal: ¿Qué dice Porky aquí? McNamara: Que el presidente asignó un equipo para matarlo antes de que sea un inconveniente si los estadounidenses lo arrestan y se lo llevan. Fiscal: ¿Revisaste fotos de armas de fuego en el celular de Geovanny Fuentes? McNamara: Sí. Fiscal: ¿El documento público hizo referencia a una ametralladora verde que Geovanny Fuentes obtuvo de un oficial militar hondureño de alto rango? McNamara: Sí. Fiscal: Una estipulación entre los abogados de EE.UU. y JOH de que estas pruebas son de iCloud de G. Fuentes. Fiscal: ¿Qué dice esto en la cuenta de iCloud de Geo? McNamara: “CC-4 es Juancho”. Fiscal: ¿Y Juancho es un apodo para Juan Orlando Hernández? McNamara: Sí. Fiscal: ¿Y en cuanto a Edgar Ríos o Plutón? McNamara: Él, dice, ¿los están resucitando de entre los muertos? Fiscal: ¿Y Plutón ha fallecido? McNamara: Sí. Fiscal: Estipulación sobre los teléfonos de Tony Hernández incautados al ser arrestado en el aeropuerto de Miami. Leamos los mensajes. Tony Hernández el 9 de marzo de 2018 escribe sobre el rifle: Sí, me gusta. Entonces, me gustaría calibre 17. Fiscal: De los contactos en el teléfono de Geovanny Fuentes, ¿puedes leer esto? McNamara: Juan Orlando Hernández en gmail.com Fiscal: No hay más preguntas. Juez Castel: ¿Contrainterrogatorio? Stabile, abogado de JOH: ¿Ese es su correo electrónico personal? McNamara: No lo sé. Stabile, abogado de JOH: ¿Ese es su correo electrónico personal? McNamara: No lo sé. Abogado de JOH Stabile: ¿Hablas español?McNamara: No. Revisé las traducciones. Stabile: No hay más preguntas.

Noveno testigo de la Fiscalía: un agente especial estadounidense (15:06 pm -16:05 pm)

Tras el breve interrogatorio al octavo testigo (Andrea Santos, expareja del “Porky”), la Fiscalía pasó al noveno testigo al estrado. Un agente especial estadounidense que reveló que Juan Orlando Hernández asignó un equipo de sicarios para matar al narco hondureño Byron Ruiz.

Stabile, abogado de JOH: ¿Cuántas llamadas telefónicas le hicieron escuchar los fiscales? Santos: No lo recuerdo. Sin redireccionamiento. Juez Castel: Próximo testigo. Agente especial Daniel McNamara, en la Unidad de Investigaciones Bilaterales, Hemisferio Occidental. Fiscal: ¿Está familiarizado con Porky y estas llamadas? McNamara: Sí. Fiscal: Dice, “entró el ministro que nombró Juan Orlando”. ¿Entonces? McNamara: “Byron Ruiz trabajaba para un hermano del presidente, Juan Orlando... El presidente asignó un equipo de élite para matarlo. Fiscal: Voy a ofrecer algunas estipulaciones. Juez Castel: Hagamos una pausa ahora.

Octavo testigo de la Fiscalía es una mujer que vivió en SPS y fue pareja del “Porky”, líder de la MS-13 y prófugo de la justicia (14:29 pm -15:05 pm)

La Fiscalía de Estados Unidos pasó al estrado principal a su octavo testigo en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Se trata de Andrea Santos (nombre ficticio), quien vivió en San Pedro Sula y fue pareja del líder de la MS-13, Alexander Mendoza, alias “Porky”.

Juez Castel: El gobierno puede llamar a su próximo testigo. Testigo: Soy Andrea Santos. Fiscal: Sra. Santos, ¿de dónde es usted? Andrea Santos: Honduras. Fiscal: ¿Cuándo te mudaste a Estados Unidos? Andrea Santos: 2016. Fiscal: ¿Ha excedido su visa? Santos: Sí. Fiscal: ¿Has regresado a Honduras? Andrea Santos: No. Por miedo [por miedo] Fiscal: ¿Estás solicitando asilo? Santos: Sí. Fiscal: ¿Dónde vivías? Santos: San Pedro Sula.

Fiscal: ¿Cuánto tiempo viviste con Porky? Andrea Santos: Un año... Fiscal: ¿Lo viste haciendo las señas de pandilla? Santos: Sí, en una foto. Fiscal: ¿Te mudaste? Santos: Sí. Fiscal: ¿Porky te había pedido que empaquetases crack? Santos: Sí. Fiscal: ¿Cómo supiste que Tigre Bonilla envió armas a Porky? Santos: Porque hablaron por teléfono. La respuesta de Tigre Bonilla fue que este no sería el último acuerdo que harían juntos. Fiscal: ¿Cuándo viste por última vez a Porky? Santos: 2014.

Fiscalía nuevamente interroga a Devis Maradiaga (14:18 pm - 14:28 pm)

Entra el jurado. Juez Castel: Avíseme si hace demasiado frío. ¿Señor Gutwillig? Fiscal Gutwillig: Sr. Rivera, ¿proporcionó información a la DEA que condujo a arrestos, incluido Fabio Lobo? Devis: Sí. Fiscal: ¿Dónde fue detenido Fabio Lobo? Devis: Haití. Fiscal: Cuando conociste a Geovanny Fuentes Ramírez, ¿te preguntó sobre su laboratorio de cocaína? Devis: Sí, y en 2013. Después de que lo allanaran. Fiscal: ¿Te rendiste ante Estados Unidos por culpa de JOH? Devis: No, señor. Fiscal: Desde 2012, después del soborno de 250,000 dólares a JOH, ¿su tráfico de drogas estaba protegido por JOH? Devis: Sí. Fiscal: No hay más preguntas. Juez Castel: Puede dar un paso. Devis: Gracias señor.

Colon presionó al “Cachiro” sobre sus movimientos financieros en entidades bancarias hondureñas (12:03 pm -13:00 pm)

El contrainterrogatorio prosiguió con preguntas de Colon al “Cachiro” sobre los movimientos financieros en entidades bancarias hondureñas. Luego, el juez Kevin Castel otorgó un descanso de mediodía. Cuando el jurado salió, Devis dijo que fue a Estados Unidos y expuso a Juan Orlando y a Tony Hernández, tras ello, se entregó a las autoridades de ese país. Abogado Colon: ¿Qué tal el señor Maradiaga López? Devis: ¿Qué quieres decir con “¿Qué tal”? Colon: ¿Quién es él? Devis: Un pariente. Ya te dije eso. [En la mesa de la defensa, los otros abogados de JOH están susurrando por qué JOH mira la pantalla de una computadora] El abogado Colon preguntó a Devis sobre las actividades bancarias de sus activos. Devis contestó: Recuerdo el Banco Continental. Luego Colon repreguntó si recordaba otro banco Fiscal: Objeción. Relevancia. Colon: ¿Puedo acercarme? Fiscal: Este es un documento que nos dieron anoche. Devis: No sé nada sobre esto. [El segundo abogado de JOH le muestra a Colón algo en la pantalla del portátil. Mientras tanto, JOH está escribiendo algo a mano] Juez Castel: Damas y caballeros, tomaremos un descanso. JOH está escribiendo algo a mano] Juez Castel: Damas y caballeros, tomaremos un descanso. Devis: Vine a los EE.UU. y expuse a JOH y Tony Hernández. Por eso me entregué, señor. Colon: No hay más preguntas.

El Cachiro dijo que recibió indicación de Pepe para sobornar a JOH (10:50 am - 11:57 am)

Devis Rivera Maradiaga, interrogado por Raymond Colon, se refirió a una grabación de audio en la que participó el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, mencionando a Juan Orlando Hernández, respecto al tráfico de drogas. Colon: La fiesta en 2012, fue en ese momento como el escenario de Hilda Hernández, del que hablamos. Fiscal: Objeción. Esa no es una pregunta. Juez Castel: Sostenido. Colon: El encuentro con Hilda Hernández en un helipuerto. Fiscal: Nunca dijo que fue en un helipuerto. Devis: Fue en Tegucigalpa. Colon: ¿JOH era importante para ti? Devis: Pepe Lobo me dijo, a través de Fabio Lobo, que teníamos que sobornar a JOH porque iba a postularse para presidente. [Ahora otra barra lateral larga; JOH parado solo en la mesa de la defensa, mirando]

Abogado Colon: ¿No te dijo tu hermano Javier que Hilda Hernández se fue sin el dinero? Devis: Él no dijo eso. Colon: Te dijo que no le dio el dinero. Juez Castel: No parece una pregunta. Devis: Dijo que dio 250,000 dólares. Colon: Pongamos la transcripción sobre Arnaldo Urbina Soto, el alcalde de Yoro. Fiscal: Por favor, anótelo, no está en evidencia. Colon: Retiro la solicitud... Publiquemos otra. ¿No podemos? Fiscal: Estamos felices de publicarlo. Colon: Por favor léalo. Devis: “Amigo, ¿crees que Juan Orlando quiera invertir en un par de kilos?” Colon: ¿Qué pensaste que significaba? Devis: Que si fuéramos discretos podríamos traficar drogas. Colon: Moción de anulación (Move to strike). Colon: ¿“Qué significa “me lleve”? Devis: Podría llevarlo a caminar a cualquier parte. Colón: O a la cárcel. Devis: Eso no es lo que entendí. Colon: Pero la cárcel es posible. Fiscal: Objeción. Preguntado y respondido. Juez Castel: Sostenido. Juez Castel: ¿Cuánto más, señor Colon? Abogado Colon: No más de cinco [minutos] Solo dos preguntas más y listo. Sobornándolos y grabándolos, ¿por qué tendrías que extorsionarlos si ya los sobornaste? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Abogado Colon: Pensaste que obtendrías lo que sobornaste, ¿verdad? Devis: Ayuda a proteger los cargamentos de cocaína, danos información del gobierno, de los narcopolíticos. Colon: ¿Eras valioso para la DEA? Devis: Empecé a grabar antes de ser informante. Colon: ¿Te dijeron que continuaras? Fiscal: Objeción. Impreciso. ¿Continuar haciendo qué? Colon: Grabando, ¿no? Devis: Fueron por iniciativa mía. Los políticos corruptos nunca actuaron contra mí. Me entregué. Colon: Incluso después de trabajar con la DEA, ¿mataste a 3 personas? Devis: Ocurrieron mientras yo estaba en conversaciones con la DEA y aún no trabajaba con ellos. Colon: tengo 5 minutos más. Juez Castel: Haga su pregunta. Colon: ¿Qué pasa con los compradores testaferros?

“El Cachiro” aseguró que sobornó a Carlos Zelaya y Mauricio Villeda (10:18 am- 10:48 am)

La jornada de hoy se reanudó con la continuación del contrainterrogatorio de la defensa de Juan Orlando Hernández al Cachiro, Devis Rivera Maradiaga, quien aseguró que sobornó a Carlos Zelaya, actual secretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Rivera Maradiaga, también afirmó que dio sobornos de 200,000 y 250,000 dólares a Mauricio Villeda Bermúdez, actual diputado y excandidato presidencial por el Partido Liberal en elecciones generales de 2013.

Juez Castel: Señor Rivera, usted todavía está bajo juramento. Abogado Colon: Sr. Rivera, antes de que volvamos a su servicio de la DEA... Juez Castel: Sr. Colon, solo haga una pregunta. Colon: En Denny’s, ¿cuál fue el origen de esos 50,000 dólares para Tony Hernández? Devis Rivera: Era mi dinero. Abogado Colon: ¿Le diste muchos USB a la DEA? Devis: Y documentos de sobornos a políticos. Colon: ¿Incluidos sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal? Devis: Sí. Colon: ¿Y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre? Devis: Sí.

Colon: ¿Cuánto sobornaste a Villeda? Devis: Entre 200,000 y 250,000 dólares, señor. Colon: ¿Sobornaste a Óscar Nájera? Devis: Sí. Colon: Pero no tienes videos de JOH, ¿verdad? Devis: Yo no. Colon: ¿Ni Ana ni Hilda Hernández? Devis: No. Colon: ¿Puedo tener un minuto? Juez Castel: Acabamos de empezar, señor Colon. Le sugiero que tenga sus preguntas listas cuando venga a la Corte, para que no tengamos retrasos como este. Colon: Lo siento. ¿Sabillón te sugirió grabar? Devis: No, mi primo. Devis: En Honduras es común que los políticos acepten sobornos relacionados con la droga y luego los nieguen. Colon: ¿Sobornó a Carlos Zelaya del Partido Libre? Devis: Di entre 100,000 y 200,000 dólares. Colon: ¿Es hermano del expresidente Mel Zelaya? Devis: Sí.

¿Qué ocurrió ayer en el séptimo día?

En el séptimo día del juicio, Devis Maradiaga reveló detalles de cómo conoció a Tony Hernández, hermano de JOH, y su colaboración para traficar drogas. Hizo menciones específicas sobre el exacalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, y contra el exdiputado del Partido Nacional, Reynaldo Ekónomo. El “Cachiro”, también amplió sobre su asociación con el capo hondureño Geovanny Fuentes Ramírez (ya condenado) con el objetivo de traficar drogas a inicios de la década pasada. También develó que filtró a la DEA que Fuentes Ramírez estaba en Estados Unidos para que lo arrestaran.

Rivera Maradiaga hizo impactantes revelaciones sobre el asesinato del periodista hondureño Aníbal Barrow. “El Cachiro” declaró que el periodista hablaba mal de su organización y esa fue la razón por la que decidieron matarlo.

En el ocaso de la tarde, Devis afirmó que su colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) comenzó en 2013 y que entregó material de video como pruebas que han servido para incriminar a otros narcotraficantes enjuiciados en Estados Unidos.

Acusaciones

El exgobernante hondureño, que fue capturado en Honduras el 15 de febrero de 2022 y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de ese mismo año, enfrenta a la justicia estadounidense que lo acusa por tres delitos relacionados con la narcoactividad. La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

JOH, según las investigaciones de fiscales neoyorquinos, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado. Juan Orlando habría proporcionado información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras.

Ascenso político y apoyo del narco

El grave señalamiento fustiga que Hernández “como congresista, luego presidente del Congreso Nacional y, finalmente, presidente de Honduras durante dos mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”. El Departamento de Justicia de EEUU apunta que Hernández colaboró en el tráfico drogas con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre otros individuos. Añade que, en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.

El expresidente, de acuerdo a la inculpación, también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay testimonios de testigos que presenciaron reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo habría sobornado para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico.

Cargos que enfrenta el expresidente

Cargo I: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. (Conlleva una pena mínima de 10 años)

Cargo II: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. (conlleva una condena mínima de 30 años)

Cargo III: conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. (conlleva una pena máxima de cadena perpetua)

Los escenarios de JOH

Juan Orlando Hernández, de ser hallado culpable por los tres cargos que le acusa la Fiscalía de Nueva York, podría ser sentenciado a cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que purga su hermano “Tony” Hernández en la árida enigmática prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California. En un escenario no tan favorable y por lo implacable que ha sido la justicia estadounidense con capos hondureños enjuiciados, Hernández Alvarado recibiría una larga sentencia y por su avanzada edad, se equipararía a una cadena perpetua. En otra posibilidad, impensada, JOH saldría en libertad solo si su equipo de abogados logra desvirtuar la enorme cantidad de pruebas que presentarán los fiscales estadounidenses ante el juez Kevin Castel.

“El Tigre” y Mauricio Hernández