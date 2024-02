Devis Rivera: Matamos a Aníbal Barrow por hablar mal de “Los Cachiros”

Colon: Usted empezó a trabajar con la DEA en noviembre de 2013, ¿verdad? Devis: Sí. Colon: ¿Le pagaron, desde entonces, hasta octubre de 2015? Devis: No. Busqué a la DEA con mis videos.

Regresaron del breve receso y Colón leyó el acuerdo de cooperación de Devis Rivera. Colon: ¿Qué pasa con Aníbal Barrow? ¿Lo mataron? Devis: Sí. Colon: ¿Lo torturaste primero? Devis: No, señor. Colon: ¿Lo cortaste en pedazos? Fiscal: Objeción.

Colon: Santos Blandin, ¿por qué se lesionó? Devis: Estaba con un enemigo nuestro, que había matado a un amigo nuestro en el departamento de Colón. Colon: ¿Qué pasa con Orlin en 2009? ¿Por qué resultó herido? Devis: No recuerdo el año. Un enemigo de un narco.

Colon: Hiciste matar a tu cuñada, ¿por qué motivo? Devis: Sonia había robado cocaína y había matado a alguien. Colon: ¿Qué tal un hombre llamado Flaco Ramos, herido en 2004? Devis: No lo recuerdo.

Juez Castel: ¿Motivos? Fiscal: Ya dijo que no lo torturó. Devis: Déjame explicarte el asesinato del Sr. Barrow. Este periodista hablaba mal de los Cachiros. Decidimos matar al periodista.

Colon: Tonio Velásquez, ¿por qué mataste a su hija? Devis: Ella no era el objetivo. Colon: ¿Cómo la mataste? Devis: Yo no la maté. Le dimos el trabajo a un sicario.

Colon: ¿Quién era Ekónomo? Devis: Un narcotraficante, un político, un aliado de JOH. Colon: ¿No le contaste a Tony Hernández sobre el complot? Devis: No lo hice. Colon: ¿No te has preparado con los fiscales, a lo largo de 10 años, más de 100 veces? Devis: muchos.

Colon: Usted afirmó que JOH ya era uno de sus socios, ¿no? Devis: Ya aceptó un narco soborno de los Cachiros. Y yo ya había sobornado a Hilda Hernández. Así que no era necesario que pusiera a JOH frente a mí; él ya había transmitido mensajes.

Colon: ¿Tiene alguna prueba de que el dinero de los Valle Valle fue recibido por JOH? Fiscal: Objeción a la palabra prueba. Juez Castel: Lo voy a permitir. Devis: La única prueba entre los narcotraficantes era la palabra de un narcotraficante. Colon: Entonces, no.

Colon: ¿Adónde fuiste después del restaurante? Devis: De vuelta a mi finca. Colon: ¿Tiene usted documentación de que el señor Hernández obtuvo o recibió el dinero? Devis: No.

Antes de reanudar la audiencia tras el descanso del mediodía, el juez Kevin Castel tuvo una breve conversación con Raymond Colon, líder de la defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández.

Juez Castel (antes de que entre el jurado) - Creo que el militar era miembro de la conspiración porque estaba informando a un conocido narcotraficante sobre el aterrizaje de aviones con cocaína. Colon: Solo estaba dando información.

Juez Castel: Creo que fue para promover la conspiración. Tengo otro asunto que quería abordar con el abogado de la barra lateral.

Juez Castel: Jurados, mañana no habrá menú de almuerzo, pero sí merienda. Hoy, a causa de la lluvia, lo he creído oportuno. ¿Señor Colón? Colon: Un segundo... Sr. Rivera, le voy a hacer preguntas, sí o no.