Reynaldo Ekónomo niega vínculos con JOH y “El Cachiro”

Reynaldo Ekónomo, exdiputado del Congreso por el Partido Nacional, fue mencionado por Devis Leonel Maradiaga en el juicio contra Juan Orlando Hernández, pero él rechazó los señalamientos hechos por el exlíder del cártel de Los Cachiros.

Dijo que las declaraciones de “El Cachiro” son “un absurdo” y “falsas”. “Jamás ocurrió eso, nunca he tenido una reunión de ningún tipo. Otra pregunta que me hago es el porqué no le ponen un polígrafo a estos tipos”, cuestionó Ekónomo.