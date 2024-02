Día 2: “Chande” Ardón y José Sánchez fueron llamados a declarar en juicio de JOH

El segundo día del juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández culminó este miércoles 21 de febrero con la presentación de dos testigos por parte de la Fiscalía: José Sánchez, excontador de la empresa Graneros Nacionales, y Alexander “Chande” Ardón, exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán.

Ambos personajes hicieron explosivas revelaciones que vinculan directamente al exmandatario hondureño en actividades de narcotráfico y de recibir sobornos de parte de capos como Geovanny Fuentes y del narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Alexander Ardón fue llamado a declarar como testigo de la Fiscalía

El exalcalde del El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón fue el segundo testigo que presentó la Fiscalía en el día dos del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Recuento íntegro de lo ocurrido Fiscal: No hay más preguntas. Juez Castel: Llame a su próximo testigo. Fiscal: Llamo a Alejandro Ardón Soriano. (Juramentado; está en la cárcel en Bergen, Nueva Jersey) ¿Cuándo conociste a JOH por primera vez? Alex Ardón: Alrededor de 2009. Fiscal: ¿Qué hizo JOH por ti? Alex Ardón: Impidió que me investigaran. A cambio, lo ayudé política y económicamente. Fiscal: ¿Cuánto dinero? Alex Ardón: Un millón de dólares en una sola reunión. Fiscal: ¿Y en general? Alex Ardón: Más que eso.

Fiscal: ¿Traficaba con narcóticos con alguien más de la familia del acusado? Alex Ardón: Sí, con su hermano Tony Hernández, cocaína. Fiscal: ¿Estuviste presente cuando otros pagaron sobornos a la campaña política de JOH? Alex Ardón: Sí - El Chapo Guzmán. Fiscal: ¿De qué organización es jefe El Chapo? Alex Ardón: Cártel de Sinaloa. Fiscal: ¿Se ha declarado culpable aquí en Estados Unidos? Alex Ardón: Sí, narcotráfico, asesinato, lavado de dinero. Fiscal: ¿Qué requiere su acuerdo de cooperación? Alex Ardón: A decir verdad. Fiscal: Aquí hay un mapa de EE.UU. y América Central, señale Honduras. Alex Ardón (señaló la ubicación de Honduras) Fiscal: ¿De dónde eres en Honduras? Alex Ardón: Copán. Fiscal: ¿Hasta dónde llegaste en la escuela? Alex Ardón: Quinto grado. Fiscal: ¿Cómo te llamabas? Alex Ardón: Doble A. Fiscal: ¿Qué tipo de armas usaste? Alex Ardón: Bazuca, para hacer estallar vehículos blindados y M-16 y AK-47. Fiscal: ¿Quién en tu familia ayudaba con las drogas? Alex Ardón: Mi hermano Hugo Ardón.

Fiscal dio detalles sobre el primer testigo: José Sánchez

Juez Castel: ¿Redirigir? Fiscal: Señor Sánchez, se ganaba la vida bien como contador de un jefe influyente, ¿verdad? Colon: ¡Objeción! ¡Principal! Juez Castel: Esto es una redirección. Anulado. Fiscal: ¿Qué haces ahora? Sánchez: trabajo en una fábrica. Fiscal: ¿El gobierno ha pagado sus honorarios legales y su solicitud de asilo? Sánchez: No. Fiscal: ¿Por qué te fuiste de Honduras? Sánchez: Miedo. Me enteré de que habían matado a Cristian Ayala. Fiscal: ¿Regresó a Honduras a sacar documentos? Sánchez: “Después de Cristian, no”.

Se reanudó interrogatorio de Colón a José Sánchez

Tras un breve receso, el interrogatorio a José Sánchez prosiguió por varios minutos y Raymond Colon pidió al juez Castel que ordenase al testigo de la Fiscalía dar lectura a una carpeta con pruebas, sin embargo, el fiscal David Robles. Colon: Déjame mostrarte este documento. Juez Castel: Esto no consta en pruebas. Solo puedes usarlo para refrescar la memoria. Colon: No lo veo pasando las páginas en absoluto. No estoy seguro de que esté siquiera haciendo un esfuerzo. Fiscal: Es una carpeta de 3500. Juez Castel: Mire la carpeta, Sr. Sánchez, para ver cuántas veces se reunió con el gobierno en relación con este caso. Sánchez: No me hace recordar. Colon: No hay más preguntas. ¿Puedo recuperar mi carpeta? (Lo entiende).

Juez Castel otorgó nuevo receso de media hora

A las 3:47 pm (hora local), luego de casi una hora de interrogatorio del abogado Colon al testigo de la Fiscalía, José Sánchez, el juez Kevin Castel anunció un nuevo receso. “Damas y caballeros, vamos a tomar nuestro descanso a media tarde; volveremos a la acción”, indicó.

Colon buscó vincular a testigo de la Fiscalía con agente del FBI

El interrogatorio al testigo de la Fiscalía continúa por parte de Raymond Colon, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández. El togado ahora hace menciones sobre una presunta relación entre José Sánchez y un agente del Buró Federal de Investigaciones FBI. Colon: ¿Recuerda haberle contado al FBI lo que sucedió en marzo de 2014? ¿Conociste al agente Steven Weatherhead en Indiana? Fiscal: ¡Objeción! ¿Podemos acercarnos? Juez Castel: Lo sostengo. No se puede simplemente leer un documento que no está presente. (Fiscal le susurra a Colon) Colon: ¿Recuerdas haberte reunido con agentes del FBI sobre la redada? ¿Qué les dijiste el 25 de octubre de 2019? Sánchez: Dije que el allanamiento fue en 2011, lo vi en la televisión. Colon: ¿Estás diciendo que fue un error? Fiscal: ¡Objeción! Fiscal: Son 3500 materiales, para refrescar al testigo. Juez Castel: ¿El testigo lo ha visto antes? Fiscal: Fue un informe escrito en ese momento, en inglés. Juez Castel: Enséñeselo. (Colon lo levanta y le pide al intérprete que se lo lea). Colon: ¿Tenías miedo de que JOH te matara en 2013? Sánchez: En 2013, no. Colon: ¿Ninguna amenaza a su vida entre 2013 y 2015? Fiscal: Objeción. Él no necesariamente lo sabría. Juez: Si lo sabes. Sánchez: En 2015 estaba en peligro por razones que no diría aquí.

Colon: Dices que diste una grabación, no en Estados Unidos, sino en Honduras, en una USB. Juez Castel: Hay que hacer una pregunta que sea razonablemente clara. Colon: Tuviste una versión más, ¿no? Sánchez: Sí. Colon: ¿Lo trajiste a Estados Unidos? Sánchez: Sí. Colon: Pero estaba en tu equipaje, ¿no? Sánchez: Fue incautado. Colon: O simplemente no llegó, ¿alguien le impidió llevarlos en el avión? Sánchez: No, entregué mi equipaje el día antes de mi viaje. Colon: ¿Pensaste que había un BOLO? Colon: ¿Un BOLO, un Be On the Look Out, para evitar que te vayas que pensabas? Sánchez: Gracias a Dios salí. Colon: ¿Pero no pudiste dar esa evidencia condenatoria, por así decirlo, a las autoridades estadounidenses? Sánchez: Eso es correcto. Colon: ¿No crees que podría haber sido importante usar tu teléfono para tomar fotos, como las de JOH? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Lo permitiré. Sánchez: En mi teléfono personal no, no.

Raymond Colon interrogó a testigo de la Fiscalía

Luego de un receso de una hora, entre las 13:20 pm y 14:20 pm (hora local de Nueva York) las partes involucradas (fiscales, defensa, acusado, juez y jurado) retornaron a la sala 26-B para continuar con el juicio de Juan Orlando Hernández, esta vez, el abogado Raymond Colon interrogó al testigo de la Fiscalía, José Sánchez. Colon: Dices que eres contador, ¿no? Sánchez: Sí. Colon: ¿Cuándo se dio cuenta de que el dinero en efectivo era parte de algún tipo de actividad de narcóticos? Sánchez: En 2004. Colon: Entonces, cuando llevaste dinero en efectivo al banco, era probable que fuera dinero de la droga, ¿correcto? Sánchez: Los dólares, sí. Colon: Entonces los convertiste en Lempiras, ¿cooperaste con los narcotraficantes, sabiendo que era ilegal? Fiscal: Objeción. Juez: Sostenido. Colon: ¿Usted se dedicaba al lavado de dinero? Juez: Pide una conclusión legal. Colon: Solicitaste una visa para Estados Unidos, ¿verdad? Sánchez: Lo hice. Colon: ¿Necesitabas ir al consulado en Tegucigalpa? Sánchez: Sí. Colon: ¿Lo recibiste en mayo de 2012? Sánchez: No. Colón: ¿18 de mayo de 2012? Sánchez: Era el 22 de marzo de 2012. Colon: ¿Solicitado o recibido? Sánchez: Lo recibí, me lo aprobaron. Colon: ¿Una B2, visa de visitante? Sánchez: B1 o B2. Colon: ¿Qué te permitió hacer? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Colon: ¿Por qué viniste? Sánchez: Por trabajo. Colon: ¿Cuánto duró tu viaje? Fiscal: Objeción - relevancia. Juez Castel: Lo permitiré. Sánchez: Diez días. Colon: ¿Obtuviste otra visa el 14 de octubre de 2013? Sánchez: No. Colon: ¿Le dijo al vicecónsul que usted se había llevado las ganancias del narcotráfico? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: Puede reformularlo, puede preguntar, ¿Le preguntó el viceabogado cuál es lo normal, Juez Castel: No testifique. Colon: Lo siento. Sánchez: No cometí ningún delito. Colon: El depósito de dinero del narcotráfico, ¿no es un delito? Sánchez: Seguí instrucciones y no recibí ningún beneficio. Colon: Entonces, si Jarufe te dijera que le dispararas a alguien. Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: Sostenido. Colon: ¿Cuándo solicitó asilo? Sánchez: Solicité en Chicago y me lo negaron. Ningún abogado quiso tomar mi caso dado lo delicada que era la situación. Colon: Sobre el allanamiento a Cerro Negro, ¿se enteró en 2011? Sánchez: Sí.

JOH recibió un maletín con 15 mil dólares

El testigo José Sánchez reveló que Geovanny Fuentes entregó un maletín con 15,000 dólares al expresidente Hernández, en una oficina de la empresa Graneros Nacionales, propiedad de un reconocido empresario (ya fallecido) de la zona norte. Sánchez: Mi jefe dijo, JOH quiere que le compremos algunos dólares... Escuché a JOH decirle a Geovanny Fuentes que quería que su laboratorio de drogas trabajara para él. Geovanny Fuentes lo llamó Juancho. Fiscal: ¿Le decías Juancho? Sánchez: No. Solo lo sabían sus allegados. Fiscal: ¿JOH habló de su hermano Tony? Sánchez: Sí. Le dijo a Geovanny Fuentes que le daría el número de Tony, para poner a Geovanny a su disposición. Fiscal: ¿Dónde dijo JOH que irían las drogas? Sánchez: En las narices de los gringos. Fiscal: ¿Significado? Sánchez: Estados Unidos. Sánchez: Geovanny Fuentes abrió un maletín con fajos de billetes de veinte dólares, se lo dio a JOH y le dijo: Úsalo para tu campaña. JOH me dijo José, cámbiame estos a Lempiras. Lo conté en la mesa redonda.

Sánchez: Me tomó de 3 a 5 minutos. JOH estaba en la mesa, removiendo su bebida con el dedo. Fiscal: ¿Cuánto había? Sánchez: $15,000 dólares. Me pidieron que hiciera el cheque a mi nombre. Dije que no. Lo mismo le ocurrió a mi jefe. Fiscal: ¿Y el segundo encuentro? Sánchez: Nuevamente, JOH dijo, José, cámbiame esto. Fiscal: ¿Hubo reunión con Sauceda? Sánchez: Sí. Había una caja; cuando la abrí vi uniformes y placas de policía. Y chalecos antibalas.

Mención a exalcalde de Choloma

José Sánchez (nombre ficticio) mencionó que en las supuestas reuniones entre Juan Orlando Hernández y el empresario Fuad Jarufe se habló sobre el financiamiento de la campaña de “Polo” Crivelli. Sánchez: Polo (Leopoldo Crivelli) se postulaba para alcalde de Choloma. JOH le preguntó: ¿Vas a engancharlo otra vez, Polo? Fiscal: ¿Qué dijo? Sánchez: Polo dijo, las cosas están difíciles ahora. JOH dijo: El indio es un imbécil, dale un bistec y una cerveza, votará. Fiscal: ¿Quién es “El Indio”? Sánchez: El hondureño. Fiscal: Centrémonos en la primera reunión. ¿Te enteraste de que JOH venía a Graneros? Sánchez: Sí. Mi jefe me lo dijo. Fiscal: ¿Qué te dijo tu jefe? Abogado de JOH: ¡Objeción! Juez: Anulado.

Testigo mencionó a Mel Zelaya y Pepe Lobo

El expresidente Porfirio Lobo Sosa fue mencionado por el testigo José Sánchez en el juicio de Juan Orlando Hernández, al igual que José Manuel Zelaya Rosales, y dijo no recordar si recibió donativos para su campaña política.

Fiscal: ¿Cuánto? Sánchez: 250,000 lempiras, de Graneros Nacionales. Fiscal: ¿Alguien más tiene cheques? Sánchez: José Manuel Zelaya Rosales, en 2005, se postulaba para presidente por el Partido Liberal. Y Porfirio Lobo Sosa, Pepe, en 2005. Fiscal: En 2005, ¿Pepe Lobo se postuló para un cargo? Sánchez: Sí, para presidente, con el Partido Nacional. No fue elegido. Fiscal: ¿En 2009? Sánchez: Pepe Lobo volvió a postularse para presidente. Recibía cheques mensuales de Graneros, 100,000 lempiras cada uno. Fiscal: Cuando JOH se postuló para presidente, ¿lo escuchó hablar con Jarufe? Sánchez: Sí. Dijo que si salía elegido, tenía un plan para mantenerse en el poder hasta 25 años y dijo: ´Estamos robando mejor que Rafael Leonardo Callejas Romero´.

Diálogo íntegro entre fiscal Gutwillig y José Sánchez

Fiscal: ¿Cuándo conociste a Geovanny Fuentes? Sánchez: 2003 o 2004. Vendría con una pistola semiautomática. Fiscal: ¿Le pagaron a los empleados de Geovanny Fuentes, fuera de Graneros? Sánchez: Sí. En 2010 en Cerro Negro. Fiscal: ¿Cómo llegaste allí? Sánchez: Pasaría el puesto policial y tomaría el camino hasta Cerro Negro. Fiscal: ¿Cuánto tiempo tomaría? Sánchez: 25 a 30 minutos. Fiscal: ¿Hay algún puerto cerca? Sánchez: Sí, Puerto Cortés. Fiscal: ¿Qué pasó en Cerro Negro? Sánchez: Un empleado armado de Geovanny Fuentes me preguntó para qué estaba allí. Tenía un AK-47. Había otros tres con AR-15. Fiscal: ¿Se enteró de que las fuerzas del orden allanaron el lugar? Sánchez: Sí. Marzo de 2011. Fiscal: ¿Sabías si Julio César Barahona tuvo un cargo en el gobierno de Honduras? Stabile: ¡Objeción! Juez Castel: ¿Motivos? Stabile: El fundamento de su respuesta. Juez Castel: Sr. Gutwillig, por favor retroceda (Retroalimentación fuerte del micrófono en la sala del tribunal. Sánchez: Fue presidente del poder judicial. Fiscal: ¿Quién nombra ese puesto? Stabile: ¡Objeción! Juez: Anulado. Sánchez: El presidente del congreso nacional. Juan Orlando Hernández. Fiscal: ¿Escuchaste lo que se dijo en la oficina? Sánchez: El Jefe me envió. Sánchez: Hice el cheque a Barahona, en Lempiras, y lo cargué a la cuenta de Geovanny Fuentes... Fiscal: ¿Cómo viajaría JOH a Graneros? Sánchez: En un helicóptero azul, recibió un cheque de la empresa. Fiscal: ¿Cómo sabes eso? Sánchez: Yo se lo di.

Fiscalía presentó a su primer testigo

Tras una breve pausa de unos 15 minutos, el juez Kevin Castel dijo que la parte acusadora (Fiscalía) podía llamar a su primer testigo, seguidamente, el fiscal Jacob Gutwillig llamó al estrado principal a José Sánchez, contador de la empresa Graneros Nacionales. Gutwillig preguntó a Sánchez: “¿Reconoce a alguien de Honduras aquí en la sala del tribunal? El testigo respondió: “Sí, ahí con los lentes, en la computadora. Es el Sr. Juan Orlando Hernández”. Luego, el fiscal mostró una fotografía del capo Geovanny Fuentes y Sánchez mencionó que también lo reconocía. El fiscal prosiguió interrogando a Sánchez y este reveló que conoció a Hernández en Graneros Nacionales. Posteriormente, Jacob Gutwillig preguntó nuevamente: “¿Quién bridaría protección?”, el testigo contestó: “Juan Orlando Hernández. Él dijo que vamos a meterles la droga en las narices a los gringos”.

Renato Stabile habló frente al jurado y ante juez Castel

El abogado Renato Stabile comenzó su intervención, argumentando: “Estas son personas depravadas, psicópatas que no son dignos de su confianza y creencia. Cuando el gobierno les pida que declaren culpable a este hombre, recuerden que se basa en el testimonio de asesinatos. Con mi co-abogado Raymond Colon, represento a JOH”. “¿Quién es JOH? Descubrirá que fue presidente de 2014 a 2022. Tiene una maestría de SUNY Albany y un doctorado en derecho: es abogado. Está casado y tiene cuatro hijos. Es uno de los 17 hermanos y hermanas de Gracias. Honduras era un lugar peligroso”, describió. Stabile defendió a Hernández, mencionando que: “Había decenas de asesinatos cada día. Honduras es un lugar increíblemente hermoso. Debería ser un lugar de vacaciones de primer nivel. Pero hay tanta violencia. JOH quería deshacerse de la violencia: los narcotraficantes de los que intentó deshacerse ahora lo acusan hoy”.

“Hubo planes de asesinato en su contra. Aprobó decenas de proyectos de ley. Reformó la policía. Trabajó con Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia; trabajó con ellos. Este es un registro público. Ahora vienen aquí y dicen, falso”, amplió.

Argumentos íntegros de Stabile

“Bajo su mando, se extraditaba gente a Estados Unidos. La tasa de homicidios se redujo en un 50%. El tráfico se redujo en un 80%. ¿Cómo llegó este abogado de Gracias, Honduras? No por sobornos. No se sienta con los narcotraficantes, se enfrenta a los narcotraficantes”, relató el togado en defensa de su cliente. “La gente fue arrestada y extraditada a Estados Unidos. Estados Unidos pidió a Honduras que extraditara a 24 traficantes; 21 fueron arrestados y enviados. JOH se estaba asociando con Estados Unidos. Algunas personas huyeron y corrieron a los brazos de Estados Unidos y cerraron tratos”. “No tienen grabaciones de JOH con narcotraficantes, pidiendo sobornos. Ni vídeos, ni correos electrónicos, ni registros bancarios de millones de dólares ingresados en su cuenta bancaria. Vas a ver a Leo Rivera, 78 asesinatos, 130 toneladas, se enfrenta a cadena perpetua más treinta años”.

“Hugo Ardón Soriano, enfrenta cadena perpetua más treinta años. Victor Hugo Díaz Morales... En estas grabaciones, JOH era la persona más famosa de Honduras. Pero las grabaciones fueron difíciles de seguir. Serán en español, habrá rumores. Tú decides”. “¿Es información real? ¿Es un chisme? Verás fotos de casas y restaurantes, y de JOH con mucha gente. A todos los que va, la gente quiere fotos con él, incluso los traficantes de drogas. Son de eventos públicos. Aparecen en fotos juntos”. “Vas a ver un ladrillo de cocaína estampado TH - dirán que significa Tony Hernández, pero también significa Tommy Hilfiger... Verás una ametralladora con el nombre y el título de JOH . ¿Pero JOH anduvo con eso?” “Vamos a preguntar a los testigos sobre sus tratos. Comienza con una oferta, es como una audición. Esperan que esto conduzca a una carta de 5K, para eliminar la cadena perpetua. Ahora podrían conseguir cualquier cosa. Recuerda cuantos han matado”. “Poner a asesinos y traficantes de drogas en el estrado de los testigos no es una prueba más allá de toda duda razonable. Están testificando por venganza. Los sacó del negocio. Escucharás sobre Tony, el hermano de JOH: será el juicio de Tony, Tony, Tony”. “Tony estaba dando vueltas sobre el nombre de su hermano. Pero no hay pruebas de que haya dado dinero. Tony es diez años menor. No crecieron exactamente juntos. No podrían ser más diferentes. Él no está aquí, aunque se va a hablar mucho de él”. “Vas a escuchar que su elección fue amañada o robada. ¿Pero cuáles son los detalles? Después de que todos los testigos hayan terminado, le pediré que use su sentido común y su inteligencia callejera de Nueva York: son asesinatos y traficantes infelices, no pruebas”. El abogado Stabile dijo que pedirán a su cliente Juan Orlando Hernández que se declare inocente de todos los cargos. Luego, el juez Kevin Castel dijo que se hará una pausa.

Argumentos íntegros del fiscal David Robles

“Estas son las personas que el acusado eligió como sus socios. No aprobarás lo que hicieron estos testigos, pero dicen la verdad. Escúchenlos y escuchen a los testigos policiales sobre los cuadernos que verán: pagos a JOH”. “Escuchará a un exalcalde, su asociación con el hermano del acusado y cómo compró votos. Escucharás a un ex miembro del cartel de Sinaloa. Estos testigos son delincuentes que buscan obtener sentencias más bajas. Algunos han cometido decenas de asesinatos”. “Escucharás a testigos de la DEA, cómo se mueve desde Colombia y las ganancias que obtiene. Y de un experto en ametralladoras. Escuchará a traficantes violentos: ellos adoptarán esa postura y le brindarán una mirada interna que nadie más puede brindarle”. “Vas a escuchar el testimonio de testigos. Escuchará a un contador que fue testigo de las reuniones entre JOH y un narcotraficante, y cómo JOH prometió protección. El acusado dijo: Vamos a meterles la droga en las narices a los gringos”. “JOH abusó de su posición oficial para dar a los narcotraficantes acceso a información militar y policial confidencial, y protección contra la extradición. Tenía que mantener una apariencia de legitimidad. A veces trabajó con Estados Unidos, pero se aseguró de que algunos estuvieran protegidos”. “Grabaciones de reuniones... Listas de contactos... Y fotos de cocaína, de armas y del acusado sonriendo con narcotraficantes. La evidencia mostrará que en el corazón de la conspiración, el acusado, JOH, inundó los Estados Unidos con cocaína”. “Antes de que termine el juicio, preste mucha atención a las pruebas. Siga la ley y use su sentido común. Si haces esas tres cosas, llegarás al único veredicto: que el acusado es culpable. Juez Castel: Gracias. ¿El abogado del acusado?”.

Argumentos de la Fiscalía

Tras la presentación de Kevin Castel sobre las acusaciones contra Juan Orlando Hernández, el fiscal David Robles, del Distrito Sur de Nueva York, presentó los argumentos iniciales contra el exgobernante. “Juan Orlando Hernández envió tonelada tras tonelada de cocaína aquí a Estados Unidos. A cambio de sobornos, abusó del poder de su país (el Ejército, la Policía, el sistema judicial) para proteger a los traficantes. Debido a que hizo estas cosas, está acusado aquí”, señaló Robles. “Narcotraficantes tomaron los colegios electorales y se aseguraron de que el acusado fuera elegido. Se asociaron con el Cártel de Sinaloa, que le aportó millones, y la MS-13, que llevó a cabo asesinatos para ellos”, reveló.

El funcionario de la Fiscalía también se refirió al proceso electoral de 2017, cuando Juan Orlando Hernández consiguió una polémica reelección en la presidencia de Honduras. El fiscal dijo que el acusado (JOH) era un congresista que llegó a la cima del gobierno hondureño. “Los capos de la droga lo financiaron, incluido su propio hermano, cuya operación de drogas fue posible gracias a este acusado. Traficantes que utilizaron armas de grado militar”, fustigó. Agregó: “Usted aprenderá que Honduras, un país de Centroamérica, se encuentra en un lugar crucial para el comercio de cocaína desde Colombia. Es un punto de transbordo. Introducir y sacar cocaína es lucrativo y peligroso. Se pagan sobornos”.

Castel detalló las acusaciones de JOH al jurado

La jornada de hoy en la Corte neoyorquina inició a las 10:15 am (9:15 am, hora de Honduras) con el juez Kevin Castel dando indicaciones a los 12 miembros propietarios y seis suplentes del jurado sobre los cargos por los cuales se está acusando al expresidente. “Buenos días, damas y caballeros. Algunas instrucciones al principio. El acusado (JOH) está señalado de participar en una conspiración para violar las leyes de antinarcóticos de EEUU; importar cocaína y fabricar cocaína para importación”, explicó Castel. Detalló que Hernández Alvarado está acusado de uso armas de fuego en apoyo de la conspiración de narcóticos, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos. Castel añadió que el acusado niega los cargos. “Se presume no culpable”, dijo. Seguidamente, el juez ordenó a los integrantes del jurado no realizar búsquedas sobre el caso de Hernández en internet. Mencionó que la acusación contra JOH es un caso de poder, corrupción, cantidades masivas de cocaína, “y sobre el único hombre que estaba en el centro de todo ello”.

Segundo día del juicio

Luego de que el martes se completó la etapa de selección del jurado, el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), continúa en curso este miércoles 21 de febrero, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Raymond Colon y Renato Stabile, abogados principales del equipo de defensa legal del exmandatario hondureño, llegaron a la Corte de forma sigilosa y media hora antes del arranque de la segunda jornada del inédito juicio contra JOH.

Vínculos de JOH con el narcotráfico: Fiscalía

El exgobernante hondureño, que fue capturado en Honduras el 15 de febrero y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de 2022, enfrenta a la justicia estadounidense que lo acusa por tres delitos asociados a la narcoactividad. La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”. JOH, según las investigaciones de fiscales neoyorquinos, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado.

Las acusaciones señalan que JOH proporcionó información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras.

Campaña de JOH, financiada por el narco

El grave señalamiento fustiga que Hernández “como congresista, luego presidente del Congreso Nacional y, finalmente, presidente de Honduras durante dos mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”. Asimismo, el Departamento de Justicia apunta que Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre otros individuos. Apunta que, en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.

El expresidente también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay grabaciones (videos, audios y testimonios) de reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo sobornó para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico.

Cargos contra Hernández

Cargo I detallado: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. (Conlleva una pena mínima de 10 años)

Cargo II detallado: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. (conlleva una condena mínima de 30 años) Cargo III detallado: conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. (conlleva una pena máxima de cadena perpetua)







Posibles escenarios para JOH

Juan Orlando Hernández, de ser hallado culpable por los tres cargos que le acusa la Fiscalía de Nueva York, podría ser sentenciado a cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que purga su hermano “Tony” Hernández en la árida enigmática prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California. En un escenario no tan favorable y por lo implacable que ha sido la justicia estadounidense con capos hondureños enjuiciados, Hernández Alvarado recibiría una larga sentencia y por su avanzada edad, se equipararía a una cadena perpetua.

En otra posibilidad, impensada, JOH saldría en libertad solo si su equipo de abogados logra desvirtuar la enorme cantidad de pruebas que presentará el experimentado fiscal Damian Williams junto a su equipo de colaboradores ante el juez Kevin Castel.

El papel de “El Tigre” y Hernández Pineda

Junto a Juan Orlando también iban a ser juzgados simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, pero estos se declararon culpables en la víspera del histórico juicio y conocerán sus condenas en mayo y junio de 2024, respectivamente. No se descarta que, en lo que transcurre el juicio de Juan Orlando Hernández, tanto “El Tigre” como Hernández Pineda se sumen a declarar en contra del expresidente, buscando reducir sus condenas, en una clara negociación con la Fiscalía.

Capos que testificarían contra JOH