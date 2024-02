$!Detalles de la investigación y cargos contra JOH se conocerán el miércoles

Ayer, en el inicio del juicio, Hernández, quien fue presidente de Honduras entre 2014-2022, llegó custodiado por dos alguaciles que no le perdieron de vista en ningún momento hasta que sentó en la silla en la Sala 26 b de la Corte de Nueva York.

Cuando los jurados desfilaban, los fiscales se pusieron de pie y voltearon hacia Hernández, quien no les pudo sostener ni siquiera por dos segundos la mirada.

Los integrantes del jurado serán los encargados de decidir la culpabilidad o inocencia del expresidente. Al filo de las 10:55 am, hora de Honduras, comenzaron a ingresar a la sala 60 personas. Hasta ese momento no conocían a quién van a juzgar ni la acusación. Al menos 12 se sentaron al extremo derecho de la sala, y el resto en la parte de atrás, donde se sientan los ciudadanos que acuden a los juicios.

Al mismo tiempo, el juez explicaba que durante el juicio desfilarán una serie de testigos propuestos por la Fiscalía y que el acusado se declaró no culpable de los cargos.