“Si JOH no declara, se va a arrepentir”: Raymond Colon

La primera audiencia del juicio concluyó este martes, durante la cual se seleccionaron los 18 miembros del jurado. Posteriormente, Colon compartió algunas declaraciones en las que reveló que había aconsejado a Hernández que presentara su versión de los hechos.

Colon advirtió a Hernández sobre las posibles consecuencias de no testificar:

“Si no declaras, te arrepentirás definitivamente. Si declaras y no te creen, es posible que también te arrepientas, pero si no lo haces, te arrepentirás seguro”.

Hernández, quien fue presidente de Honduras de 2014 a 2022, enfrenta acusaciones de tres delitos relacionados con el narcotráfico. Colon sostiene que Hernández tiene la oportunidad de mostrar su “alma” ante el jurado, cuyas identidades aún se desconocen.