Alberth Elis, a punto de ser fichado por el Boavista de Portugal

Oporto, Portugal.

Alberth Elis tiene las maletas listas para jugar en Europa. El delantero hondureño está muy cerca de ser fichado por el Boavista de la Primera División de Portugal, donde además sería compañero de su compatriota Jorge Benguché.

El deseo de Elis siempre ha sido dar el salto al Viejo Continente y parece que finalmente podrá cumplir ese objetivo. El atacante catracho dejará el Houston Dynamo de la MLS tras cuatro temporada (sumando la que se está jugando) y pondrá rumbo a la Liga lusa.

"Boavista está finalizando la adquisición de Alberth Elis del Houston Dynamo", informó este viernes Ives Galarcep, periodista estadounidense de SBI Soccer.

De acuerdo a la información, 'La Panterita' jugará la próxima campaña con el Boavista, que ya cuenta en sus filas con Benguché, atacante hondureño que llegó en este mercado de fichajes a préstamo procedente del Olimpia.

Elis estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con el conjunto portugués que podría anunciar la contratación del futbolista originario de San Juan, Tela.

Alberth Elis suma cuatro goles en la actual temporada de la MLS.

Al internacional con Honduras le queda este año de contrato con el Houston Dynamo y el club emelesero buscaría hacer caja por la venta de Alberth Elis. "El destacado hondureño se encuentra en el último año de su contrato actual y se uniría al defensa Reggie Cannon en el club portugués", agrega Ives Galarcep.

15 FICHAJES DEL BOAVISTA

De momento, el Boavista ha realizado hasta 15 fichajes para la nueva temporada, incluyendo la incorporacion de Jorge Benguche.

Además del hondureño, llegaron este mercado al estadounidense Reggie Cannon, del FC Dallas, el defensa Adil Rami, campeón del mundo con Francia en 2018, el centrocampista angoleño Manuel Luís Cafumana 'Show', el español Javi García, ex Real Madrid, Manchester City y Betis, los portugués Nuno Santos, Ricardo Mangas, Edu Machado, el inglés Angel Gomes, ex Manchester United, el francés Yanis Hamache, el mexicano Alejandro Gómez, el portero brasileño Leo Jardim, el ucraniano Yevhen Serdyuk y el nigeriano Chidozie Awaziem.