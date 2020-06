Continúa aumento de casos de coronavirus en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, encargado del programa de atención del Covid-19 en la zona norte de Honduras, ofreció un nuevo balance sobre el número de atenciones que se han registrado en los hospitales de San Pedro Sula, una de las ciudades más afectadas por la pandemia.

Cosenza señaló que solo en el hospital Leonardo Martínez se han registrado 1110 casos. de los cuales 61 fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos, 340 personas permanecen en aislamiento ambulatorio y otras 508 en las distintas áreas hospitalarias.

Destacó además que en el Gimnasio Municipal se ha recibido a 36 personas con afectaciones leves.

La epidemióloga del hospital Mario Catarino Rivas, Luisa María Pineda, pidió a los sampedranos permanecer en casa para evitar los contagios.

Desde Tegucigalpa

En el mimso sentido, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que la única forma de no ser contagiado de la enfermedad es cumpliendo las medidas y quedándose en su casa y anunció la posibilidad de abrir más centros de triaje.

“El sistema de salud de Honduras ha estado deteriorado por muchos años, por ello, el llamado es para que la población obedezca y tome las medidas de precaución, ya que el virus diseminado por todas partes”.

Señaló que es difícil la atención en los hospitales de la capital y de la Metropolitana de San Pedro Sula se está rebasando la capacidad de respuesta. Aseguró que sí hay capacidad en la red de hospitales del interior del país.

Según la funcionaria, la medida de cerrar la economía en el Distrito Central es con el objetivo de evitar un desborde de casos, sin precedentes, al tiempo que dijo que se analiza la posibilidad de abrir más centros de triaje para la atención.

Refirió que la mejor prevención es no salir de las casas y en caso de hacerlo usar todas las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento de un metro y medio. “Esperamos que la situación no se nos vaya de las manos, aunque no depende del sistema sino del compromiso de las personas”, reiteró.

A su vez, dijo que hay un equipo grande trabajando las 24 horas, pero no se dará abasto para atender a más de nueve millones de personas, apuntó. Actualmente hay más de tres mil profesionales para diferentes áreas de la salud y para la atención de pacientes con COVID-19, según datos oficiales.