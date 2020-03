Aumentan a 26 los casos de coronavirus COVID-19 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El número de casos de coronavirus COVID-19 aumentó este sábado en Honduras, informaron las autoridades del país en un comunicado.

Se trata de dos mujeres, una de 28 años y la otra de 60, procedentes del municipio de Villanueva, Cortés, en el norte del país.

La secretaría de Salud indicó que ambos casos se encuentran en autoaislamiento domiciliario, con estado de salud estable y en constante monitoreo.

Asimismo, informó que, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, se mantiene cercos epidemiológicos en las zonas que tienen casos confirmados, a fin de aplicar las medidas de contención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

Medidas para contener el coronavirus

El pasado 14 de marzo Honduras declaró alerta roja, tras confirmarse los primeros casos de coronavirus en el país.

El jueves 19 se confirmaron doce casos más de coronavirus, lo que elevó la cifra de contagiados a 24 a nivel nacional. En ese sentido, las autoridades informaron que la emergencia sanitaria pasaba a la fase III, por lo que el gobierno decretó toque de queda absoluto en todo el país, con el fin de contener la propagación del mortal COVID-19.

El toque de queda absoluto estará vigente hasta el domingo 29 de marzo a las 3:00 pm; ese día las autoridades del país informaran las nuevas medidas de prevención a tomar.

Diario LA PRENSA exhorta a sus lectores y población en general a cumplir con las instrucciones de quedarse en casa, para evitar contagiarse con el coronavirus. Asimismo, les recuerda tomar todas las siguientes medidas de prevención:

• No salir de casa.

• Si es necesario o urgente salir, que sea una persona jóven (evite salir con niños o adultos mayores).

• Lavado permanente de manos con agua y jabón o uso de gel con base de alcohol.

• No saludar de beso y mano.

• No compartir bebidas ni alimentos así como artículos de uso personal.

• Ante la presencia de síntomas respiratorios, colocarse mascarilla, autoaislarse en casa.

• Llamar al 911 para solicitar información.

• Salga solo si es necesario.