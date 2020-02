VIDEO: El crudo relato del asesino de Ingrid Escamilla

Ciudad de México



En un video, Francisco Robledo (46 años) confiesa haber ingerido bebidas alcohólicas y discutir con su esposa, Ingrid Escamilla (25), hasta hacerse ambos daño con un cuchillo de cocina.

"Se enojó de que andaba yo tomando... Empezamos a discutir, seguimos discutiendo, empezamos a forcejear, después me dijo que me quería matar, le dije: pues mátame", confesó a un policía Francisco.

"Estábamos ahí en la cocina, le digo: de una vez, y que saca un cuchillo y le digo: ¡de una vez!, primero como que me lo enterró y le digo: más fuerte, de una vez. No quería que nadie se diera cuenta. Con ese mismo cuchillo que me enterró, se lo enterré por el cuello", agrega el asesino de la joven mujer.



De acuerdo con el ingeniero civil, su piel y otros órganos del cuerpo de su pareja los arrojó al drenaje por vergüenza y miedo.



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de los hechos cerca de las 10:20 horas de este domingo al interior de un departamento ubicado en la calle Tamagno 258, en la Colonia Vallejo.



El feminicidio de Ingrid Escamilla ha conmocionado a México.