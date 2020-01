Imágenes de Brad Pitt tomando la mano de Jennifer Aniston se hacen virales

Los Ángeles, EEUU.

El reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston sigue dando de qué hablar, esta vez un agarrón de manos entre los ex esposos ha avivado los rumores de una estrecha cercanía entre la ex pareja.

Pitt y Aniston tras bambalinas en los SAG Awards es el momento más comentado en la premiación celebrada este 19 de enero.

Las imágenes causaron furor en las redes sociales, pero el gesto de Brad Pitt tomando a Jennifer Aniston por la muñeca durante su encuentro tiene a todos comentando en nivel de cercanía entre los ex esposos.

Un video rápido muestra al actor tomando rápidamente a su ex mujer en su cruce detrás de escenarios, después que ambos recibieran sus respectivos premios por sus actuaciones.

Las fotos muestran con más detalle el momento exacto en el que Brad sujeta a Aniston después que ella busca ir a saludar a otros famosos.

El momento rompió internet causando divertidas reacciones entre el público.

El momento entre Brad y Jennifer, que se separaron en 2005 después que Angelina Jolie se "robara" al actor, puso a muchos a pensar "qué hubiera", si la pareja no se hubiera divorciado.

Cuando Aniston recogió su premio por el desempeño sobresaliente de una actriz en una serie dramática, algunos reporteros capturaron a Pitt viendo su discurso en los monitores detrás del escenario.

"Capturó este momento genial cuando Brad se detuvo y vio a Jen ganar su Premio Sag, no pudo dejar de sonreír", escribió E! reportero Jason Kennedy en Twitter .

Jennifer Aniston y Brad Pitt, que estuvieron casados entre 2000 y 2005, ganaron un SAG a mejor actuación en una serie dramática y mejor actor de reparto en una película por The Morning Show y Once Upon a Time in Hollywood respectivamente.