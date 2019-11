Un iPad, clave en crimen del periodista hondureño Ángel Alfredo Villatoro

“Se trata de un caso complejo y delicado” TEGUCIGALPA. La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) informó a LA PRENSA que por lo pronto no se ha ordenado una investigación del expediente del caso del periodista Alfredo Villatoro por tratarse de un caso complejo y delicado que requiere mucha investigación. “En este momento el director de la Didadpol no ha ordenado ninguna investigación porque se trata de un caso complejo y delicado que requiere mucha investigación, por lo que no se quiere correr ningún riesgo por tratarse de 75 días”, informó la unidad de comunicaciones de esa institución. Allan Argeñal, titular de esa dependencia, explicó en un mensaje de texto que el plazo que tiene la Didadpol para investigar es de 75 días. “No podemos correr ningún riesgo de no poder comprobar”, agregó. La Didadpol confirmó que el informe de Inspectoría General relacionado con el asesinato del connotado e influyente periodista hondureño entró a la entidad mediante una denuncia anónima que se encuentra en su poder. En diciembre próximo esta dirección se apresta a rendir un informe ante la Comisión Especial de Depuración y las autoridades de la Secretaría de Seguridad de varios casos emblemáticos que implican a policías en actividades irregulares que implicaron sanciones.