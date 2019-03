Carlos Pavón: "Choco Lozano es un gran jugador, pero podría dar más"

Houston, Estados Unidos.

Carlos Pavón es una voz autorizada para hablar de la Selección de Honduras. El máximo goleador en la historia de la Bicolor se refirió a la actualidad de algunos de los delanteros del equipo nacional, entre ellos Antony 'Choco' Lozano, quien lleva más de un año sin marcar gol en la Liga Española.

El exdelantero hondureño calificó el momento de los atacantes Bryan Róchez, Alberth Elis, Romell Quioto y 'Choco' Lozano. "Son buenos jugadores. Choco por eso está en España, no se ha consolidado, pero es un jugador del que estamos esperando ver su maximo potencial. Sabemos que lo tiene, pero en el Girona no ha sido ese referente en ataque que uno quisiera; luego esta Róchez que hace poco comenzó a hacer goles, Elis, Quioto, Rubilio Castillo".

Y agrega: "Pero no importa que tenga 10 o 20 delanteros, va a depender de cómo Coito arma el equipo para uno o dos delanteros con los que se la va a jugar. Depende mucho del funcionamiento que tenga el equipo para alimentar al atacante que esté porque en las últimas selecciones era triste ver a un solo delantero y muchos defensores, con más mediocampistas defensivos que ofensivos, así es muy difícil para el delantero por muy goleador que sea porque te llega muy poco el balón. Siempre digo que depende del funcionamiento del entrenador para darle la oportunidad al goleador, al mediocampista ofensivo, para darle seguridad a la defensa y al arquero. Esperemos que Coito se adapte rápido a lo que tenemos".

INMADUREZ EN EL 'CHOCO'

Pavón analizó más a fondo al delantero del Girona de la Liga Española. "Choco tiene más de 25 años, ya debería de saber su potencial, ya debería de madurar porque para mí la inmadurez no lo deja crecer. Es un gran jugador que podría dar más de lo que da porque es muy irregular. Él como jugador tiene que saber sus condiciones para que sea más tomado en cuenta, para que sea un jugador importante para su equipo y para la Selección. Ahora mismo está en un 50/50 y eso no es bueno. Todo el mundo sabe que es buen jugador, menos él y eso incomoda. Lo ves jugar y hace cosas de fenómeno y de repente se baja y eso es lo que no debe hacer. Debe tratar de mantener un nivel óptimo porque está es una liga muy competitiva".

¿Cree que se le carga sobre los hombros ser el sucesor de un Carlos Pavón o David Suazo?, se le preguntó a la "Sombra Voladora" y respondió sin tapujos: "Yo no fui sucesor de Nicolás Suazo, ni del Macho Figueroa o Caralampio Vallejo, que usaron el 9 en la Selección. Cada etapa es diferente y cada uno hizo lo que pudo hacer. Yo hice lo mío en la Selección, David hizo lo que pudo también, ahora les toca a ellos hacer lo que puedan hacer en la Selección. Son facetas, no se trata de mejorar lo que hizo Pavón. Cuando yo me puse la 9 no pensaba en ser mejor que el otro sino en dar el máximo en cada partido".