JOH le reitera a ONU y OEA que "maras" violentan derechos de hondureños

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le reiteró este jueves a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que las "maras" (pandillas) violentan los derechos de sus compatriotas.



"Reitero mi petición a la ONU y a la OEA que los grupos criminales, maras, pandillas y otros tipos de bandas, deben ser categorizados como grupos no estatales que violentan los derechos fundamentales de la gente", recalcó Hernández durante una reunión en Tegucigalpa con alcaldes de su país para tratar sobre la violencia en sus comunidades.

Agregó que en su gobierno se están actualizando "todos los marcos normativos" para frenar la violencia generada por las "maras", grupos a los que los cuerpos de seguridad le atribuyen en gran medida la alta criminalidad que vive el país.



Con los alcaldes "hemos hablado también de la necesidad de revisar una serie de normativas de la Ley Municipal, de la Ley de Convivencia, porque es importante que ellos tengan las herramientas para también hacer este trabajo", expresó Hernández.



"Aquí nos estamos uniendo todos", enfatizó el gobernante, quien además considera que es necesario aumentar el número de efectivos de la Policía Militar de Orden Público que ayuda a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen.

En la reunión de Hernández con los alcaldes también participaron autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), quienes expusieron sobre los avances en la lucha contra grupos criminales, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.



"Si tenemos seguridad, eso genera inversión, empleo, oportunidades de ingreso para la gente", dijo Hernández, quien en su primer mandato (2014-2018) inició una ofensiva contra bandas criminales para reducir la ola de violencia en su país.



El presidente dijo que se debe trabajar con los niños, la familia, los maestros y las iglesias, para fomentar valores y actividades como el deporte, el arte y la cultura para tener una sociedad en paz a mediano y largo plazo.



En lo que respecta a la lucha contra la violencia, indicó que "es una responsabilidad de todos, no solamente de la Policía, militares, jueces y fiscales o agentes de inteligencia",



Sobre el reforzamiento de la Policía Militar de Orden Público, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo hoy a un canal de la televisión local que el poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Parlamento una iniciativa de ley orientada a aumentar el número de sus efectivos para combatir la criminalidad.



La iniciativa que se enviará al Parlamento va orientada a que autorice al Ejecutivo para que pueda aumentar los efectivos de la Policía Militar de Orden Público, que tiene un techo de 5.000 elementos, indicó Díaz.



Añadió que todavía no se sabe cuántos nuevos elementos estarían siendo incorporados a la Policía Militar de Orden Público, algo que Hernández ha venido promoviendo en las últimas semanas.



"Honduras necesita reforzar todavía más sus esquemas de seguridad pública. Estamos frente un enemigo no convencional, este es el momento de vencer al crimen organizado o si no esto se va a revertir nuevamente contra la ciudadanía y el país", advirtió el alto funcionario.



Díaz enfatizó que en la administración de Juan Orlando Hernández "se han dado pasos sustanciales en materia de seguridad" y que entre otros resultados "se registra el 50 por ciento de reducción de los homicidios", después de que hace seis años la tasa era de 86 por cada 100.000 habitantes.