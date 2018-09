Muere el actor Burt Reynolds

Estados Unidos.

El actor estadounidense Burt Reynolds murió este jueves a sus 82 años, confirmó su agente ,Todd Eisner.

La estrella con más de 50 años de carrera falleció en un hospital de Florida (EEUU) después de ser trasladado allí tras sufrir un paro cardíaco, informó TMZ.

Reynolds tuvo su mejor momento entre la décadas de 1970 y 1980; además, actuó en clásicos como"Smokey and the Bandit", "The Cannonball Run"y "Boogie Nights", esta última película le valió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto por su rol como el directo Jack Horner.

Según el portal Variety estaba previsto que el actor tuviera una aparición en la nueva película "Once Upon a Hollywood" de Quentin Tarantino.

Reynolds estuvo casado y se divorció dos veces, primero en la década de 1960, con Judy Carne, comediante de "Laugh-In", y luego con Loni Anderson.

Le sobrevive su hijo adoptivo Quinton de su segundo matrimonio.