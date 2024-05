Xiomara Castro afirma no hay gran crisis de energía porque en 2023 tomaron medidas

“Para mí siempre es importante recordar qué es lo que ha pasado en los últimos años, pero también recordar que en el gobierno del presidente (Manuel) Zelaya se cambió la matriz energética y ahí se inició con una visión de lo que necesitábamos. No solamente en su gobierno se logró que la ENEE dejara de tener pérdidas para generar ganancias, sino que se iniciaron proyectos importantes que debían ejecutarse en aquel entonces como estudios para represas de Jicatuyo y Los Llanitos y por el golpe de Estado no se hicieron”.

Sin quitar el dedo del renglón, Castro agregó que “¿en estos 12 años y 7 meses qué pasó? Llegó la implementación descomunal de la privatización y precisamente esto que debemos de dejarlo claro no resolvió los problemas en el país, al contrario esa privatización que la llevaron de manera tan fuerte lo único que logró es crear más desigualdades porque la energía se convirtió en un negocio”.

Siguió diciendo que “en estos 12 años se creó una matriz muy complicada en el tema energético y se convirtió también en el hoyo oscuro de la economía en el país al generarse contratos leoninos y que al asumir la presidencia hicimos un compromiso de rescatar las empresas estatales como un bien público y de seguridad nacional”.

A su vez, se refirió al proceso de renegociación de 18 contratos de energía en el Congreso Nacional.

“No hemos descansado en ese esfuerzo y lo hemos venido haciendo. La Ley de Energía donde establecimos que la energía es un derecho humano, además de comenzar a renegociar los contratos leoninos que hicieron la energía más cara de Centroamérica”.

“Estoy consciente que esos problemas no los vamos a resolver de la noche a la mañana y estoy consciente que la problemática energética va más allá de contratos; el problema no solo es la producción sino la transmisión y de alguna manera no hemos tenido la capacidad durante estos 12 años de invertir en esa área”, añadió.

Pese a la actual situación, la presidenta consideró que no hay una gran crisis de energía y brindó felicitaciones para el titular de Energía.

“Ahora lo estamos haciendo y quiero felicitar a Erick (Tejada) por todo el esfuerzo que está haciendo, la apertura que se ha dado desde el Ministerio de Energía para lograr acuerdos en las negociaciones de los contratos y con 7 contratos más que se enviarán al Congreso. Hay una capacidad inmediata para solucionar los problemas que hoy estamos sufriendo ya que si el año pasado no hubiésemos tomado las medidas que tomamos hoy estaríamos viviendo una gran crisis”.

Finalmente dijo que “en Olancho es el ejemplo donde tenemos una represa que proporciona 20 megas y es lo que se consume en el departamento. Si no fuera por la inversión que hoy tenemos estuviera este departamento sin energía”.