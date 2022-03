Hondureños y extranjeros están invitados a ser parte del VI edición del Festival de Los Confines, el cual se realizará en Gracias y Copán Ruinas del 20 al 24 de julio.

Además, se realizará la entrega del Premio Nacional de Poesía Los Confines 2022.

En este evento cultural participarán autores de más de 20 países que desarrollarán una agenda cultural de 50 eventos culturales que incluyen conferencias, conversatorios, lecturas de poesía y narrativa, conciertos musicales, presentaciones de libros, debates, ferias del libros y visitas a las bibliotecas Blue Lupin para conversar con niños lectores.

“Los Confines está considerado como uno de los mayores espacios de la cultura hondureña donde confluyen creadores de más de veinte países en diferentes disciplinas como la poesía, narrativa, teatro, música, antropología, historia o la gestión cultural”, dijo Salvador Madrid, gestor cultural y fundador de este evento.

“El festival reúne a más de diez mil personas ya sea en eventos presenciales como virtuales, además crea productos interesantísimos como los libros digitales de descarga gratuita gracias a una alianza con diario El Heraldo, que los publica en su plataforma web para fomentar la lectura y el conocimiento de nuestra literatura”, añadió.

El lanzamiento de esta sexta edición se realizó el 26 de febrero en Casa La Ronda, en Gracias, Lempira, donde también se convocó en conjunto con la Editorial Efímera al Premio Nacional de Poesía Los Confines 2022.

Durante el lanzamiento se hizo entrega de las llaves de la ciudad a la directora de Cultura de Honduras, Anarella Vélez, por parte del alcalde de Gracias, Pedro Escalante.

Los ganadores anteriores de este premio son los escritores Iveth Vega, Fabricio Estrada, Rommel Martínez, Yolany Martínez y Martín Cálix.

Este evento fue fundado por el poeta y gestor cultural hondureño Salvador Madrid y la UNAH, “debido a la necesidad que había en Honduras de tener un premio literario digno y de alto nivel profesional que reconociera el talento de los poetas”, indicó Madrid.

Cada año es organizado por sus fundadores con la integración de voluntarios y gestión monetaria de empresarios que durante esta celebración otorgan un premio que consiste en la entrega de una escultura conmemorativa, un pergamino, la invitación al festival, la edición del libro y una remuneración del 10% del tiraje a la persona ganadora.

Cabe destacar que el año anterior el V Festival de Los Confines se desarrolló en formato virtual debido a la pandemia del Covid-19, del 1 al 6 de diciembre de 2020 con la participación de 45 poetas de 36 países y 16 idiomas, realizando diferentes actividades artísticas y culturales mediante las redes sociales YouTube y Facebook del Festival de Los Confines.

Bases del premio

- Podrán participar poetas de Honduras con un libro original e inédito de poesía, escrito en idioma español, de temática y estructura formal libre, que no haya sido presentado en otro evento.

- El premio consiste en la edición de la obra ganadora por Editorial Efímera, la invitación al Festival de Los Confines 2023, una escultura conmemorativa del premio, diseñada por el maestro de la plástica nacional, Gustavo Armijo, y un pergamino.

- La persona galardonada recibirá en concepto de derechos de autor el 10% del tiraje de la primera edición de su obra premiada.

- Las personas que desean participar enviarán sus trabajos a la dirección electrónica premiopoesialosconfines@gmail.com en dos archivos Word.

- En el primer archivo deberá aparecer la obra debidamente titulada, sin el nombre del autor o autora y sin seudónimo.

- En el segundo archivo aparecerá el nombre del autor o autora, título del libro con el cual participa, una biografía resumida no mayor a cien palabras, copia del documento de identificación y una declaración jurada donde expresa ser el autor o autora de la obra presentada y que no participa en otro premio o que no está pendiente de fallo.

- La fecha límite para la presentación de los libros es el 31 de mayo de 2022.

- La lista de obras finalistas del premio se hará pública en el mes de junio de 2022 en una nota de prensa publicada en la página del festival y por los medios de comunicación que apoyan al premio.

- La composición del jurado se dará a conocer al publicarse el fallo.

- El fallo del jurado se hará público el 23 de julio de 2022.

- La persona ganadora deberá asistir a la ceremonia de entrega del premio y presentación del libro en el año 2023.

- Los organizadores se encargarán de los gastos de transporte en el territorio nacional, alimentación y hospedaje de la persona ganadora durante los días que se requiera su participación.

- No se mantendrá correspondencia con las personas que participen, solo con el autor o autora galardonada para la coordinación de acciones de edición, publicación y entrega del premio.

- El jurado se reserva la facultad de interpretar estas bases en caso de ser necesario y su decisión será inapelable.

- La participación en este premio supone la aceptación de las presentes bases.