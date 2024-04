Sedesol asegura que reparte ayuda “sin importar color político”

“Para nuestra militancia, en nuestro partido y para la gente que nos ayudó a llegar al poder, ha sido un balde de agua fría el hecho de que no le dejemos manipular las ayudas sociales”, afirma.

Una de las fuentes para poder financiar los programas sociales en Honduras es el combate a la corrupción, ya que según Cardona, el 40 % del presupuesto se desviaba hacia prácticas corruptas en el anterior ejecutivo.

“Nuestro Gobierno decidió una política de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos y gracias a eso no hemos tenido ese drenaje de fondos de la corrupción”, explica Cardona, e insiste en que el Ejecutivo hondureño “no es un Gobierno que instrumentaliza las ayudas sociales y que no se ayuda a nadie por color político”.

Además del combate a la corrupción, otra de las fórmulas para conseguir fondos con los que financiar las ayudas sociales es hacer un “uso responsable del presupuesto”, así como identificar partidas que no se utilizaban en determinadas áreas y destinarlas a otras.

Así, por ejemplo, se consiguió el fondo de becas de veinte millones de euros, o el dinero para financiar el programa “nuestras raíces”, destinado a los indígenas.