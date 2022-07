“Rosa es una mujer fuerte, pero estos golpes son demasiado duros”, dijo el expresidente Porfirio Lobo

El expresidente Porfirio Lobo Sosa acudió este viernes a los Tribunales de sentencia, donde se llevará a cabo la revisión de medidas en el caso de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, quien podría salir de la cárcel, para cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario.

Bonilla fue hallada culpable en la repetición de juicio por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida, permanece recluida en la cárcel de Támara; sin embargo, este viernes el Tribunal de Sentencia discutirá a partir de las 8:00 de la mañana su destino.

“Se sacan una madre de su hogar, y la madre es la que está pendiente de todo, uno está en el trabajo incluso por a la ciudad. He escuchado que habla fiscal Santos y no sé quiénes más están hablando por ahí, que no sé cuánto argumentos. La vida de mi hijo ellos tienen una cuota de responsabilidad”, expresó el exmandatario.

Lobo agregó que, le pidió a su amigo Edmundo Orellana para que hablará con el fiscal Santos, ya que según el expresidente, en el caso de su esposa, no se ha aplicado la ley como corresponde.

“Me dijo que iba a tratar, pero que no me aseguraba nada. hago un llamado para que estos fiscales cuando vayan a mandar a una madre a la cárcel revisen bien que sea todo lo legal, es porque yo le juro que en el caso de Rosa Elenano tenía que estar allá porque ya había cumplido su prisión preventiva.”, aseguró Lobo.

El exgobernante aseveró que que tiene la garantía que cuando se revise el juicio y otros más saldrá a la luz “toda manipulación que hubo de parte ya saben quién”.

Añadió que su esposa, Rosa Bonilla, es una mujer fuerte, pero estos golpes son demasiado duro, por lo que considera, que ella no tenía que haber vuelto a la cárcel, ya que, había cumplido con prisión preventiva.

“Yo espero que rectifiqué. Tengo que confiar en las autoridades no tengo que hacer nada más que eso, que sea la investigación y que se logra la detención de los culpables”, manifestó Pepe Lobo.

El tribunal citó a las partes procesales para desarrollar la audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, y por la oficina del ministro asesor para presos políticos, Pedro Joaquín Amador.

El ministro pidió que Bonilla pueda salir de la penitenciaria y tenga arresto domiciliario por encontrarse en situación de riesgo luego de asesinato de su hijo Said Lobo, en una masacre registrada la madrugada del 14 de julio.

De acuerdo con Amador si a Bonilla de Lobo “le pasa algo en la cárcel, donde se sabe de constante inseguridad” serán responsables los que están negando el cambio de medidas”.

“Solicito revocar de oficio la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario siempre asegurando su presencia en el proceso, por no existir en estos momentos garantías que puedan preservar la salud mental y seguridad personal”, se lee en la solicitud.

