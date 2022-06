No hay consenso por alza a tasa vehicular y arrecian protestas en La Ceiba

Los manifestantes se tomaron los accesos a los puentes Danto, Reino de Suecia y Saopín desde las 5:00 am hasta horas de la noche, impidiendo el paso vehicular hacia el departamento de Colón y la ciudad de Tela.

La tarde del pasado lunes, la Corporación Municipal se reunió con miembros de la Cámara de Comercio que piden la derogación del aumento y con las organizaciones que rechazan la iniciativa.

En esa reunión, los corporativos decidieron suspender el aumento por seis meses y se creó una comisión integrada por las tres partes para buscar la forma de obtener los fondos que no sea vía impuestos. Sin embargo, las organizaciones populares exigieron la derogación y no la suspensión, por lo que decidieron arreciar las protestas.

“Si no hay un documento donde se diga que se deroga el aumento a la tasa vehicular, no vamos a echar marcha atrás. La solución es la derogación del aumento impositivo y nos sentamos a dialogar. No estamos en contra del desarrollo de la ciudad, pero hay que consensuarlo”, dijo Geovanni Maradiaga, de la Asociación de Taxis Unidos (Ataxu).

“Si el cien por ciento es mucho, modifiquémoslo, pero que la comisión tome la decisión”, indicó el jefe edilicio de La Ceiba, Bader Dip.