“No es razón para secuestrar las calles y la economía”: Eduardo Facussé sobre paro de transporte

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), Eduardo Facussé, se refirió al paro del transporte público que inició este jueves en diversas partes del país.

“Esto no es paro. Paro sería no prestar el servicio sin obstaculizar las vías. Si bien comprendemos que hay una situación compleja derivada por causas externas en los costos de los combustibles, esta no es razón para secuestrar las calles y el resto de la economía”, publicó Facussé.