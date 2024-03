Niño es dado de alta de hospital de La Ceiba y amanece muerto

”Todo el día estuvo con calentura y por eso lo llevamos al hospital. Les dijimos que las plaquetas iban bien bajas, pero no lo dejaron internado. Lo despacharon porque dijeron que no era nada, eso no sirve y no digo más porque respeto”, dijo un familiar.

Los parientes lamentan, lamenta que pudo haber sido salvado si lo hubieran dejado internado.

”El niño solo estuvo enfermo un día, pero él decía que le dolían los huesos”, añadió el familiar.