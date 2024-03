Con cinco magistrados se celebró el primer pleno administrativo

Con la sola presencia de tres de los cinco magistrados, el proclamado magistrado presidente de la Sala Constitucional, Wagner Vallecillo Paredes, celebró el primer pleno administrativo bajo su mandato.

En la convocatoria girada el pasado 1 de marzo por el propio Vallecillo explicaba en el oficio que los puntos a tratar en el pleno serían, principalmente, la discusión de proyectos de sentencia a presentarse por los miembros de esta sala.

Sin embargo, estas acciones no pudieron darse en el marco del pleno al no tener quorum, ya que a la reunión no asistieron los magistrados Isbela Bustillo y Luis Padilla, quienes han manifestado su inconformidad por la forma en la que fue designado Vallecillo como presidenta de esta sala.

Por el hecho de no asistir al pleno administrativo, el presidente Wagner Vallecillo levantó un acta, aludiendo a la inasistencia de sus similares como una falta a sus deberes.

El escrito sería expuesto hoy en el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue convocado oficialmente por la presidenta del Poder Judicial desde el pasado 5 de marzo, fecha en la que se cumplió un mes sin un solo pleno.

En la invitación al pleno no se agendó en ninguno de los puntos la discusión del ilegal nombramiento de la Constitucional; pero podría ser tocado en la opción de puntos varios.