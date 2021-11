“No es un invento ni demagogia. Lo hablé con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reunión que tuve hace tres semanas; Honduras no puede pensar en más impuestos. Más bien tenemos que ver cómo hacemos eficiente el aparato productivo del país y la administración pública y ser mejor cada día”, argumentó Tito Asfura.

Compartió que “yo les dije a ellos (al FMI): por qué no analizar, según la situación económica del país, si podemos hablar de una reducción de algún tipo de impuestos”.

El actual alcalde del Distrito Central señaló que “no quiero que se me mire con irresponsabilidad ni que estoy haciendo política irresponsablemente; por eso lo aclaro de nuevo”.

Asfura reconoció que hasta no estar sentado en la silla presidencial y conocer la realidad de las finanzas del Estado no podrá decir si se puede o no reducir los impuestos.

Ante el empresariado, el nacionalista también se comprometió a acatar los resultados electorales una vez que se conozca la totalidad de los comicios del próximo 28 de noviembre.

“Me comprometo a hacer lo sensato y correcto al momento de conocer la totalidad de resultados electorales, yo soy un hombre de paz y pregono la unidad del pueblo hondureño”, dijo.