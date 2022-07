“Mel” Zelaya le contesta a Salvador Nasralla: Por la alianza Libre “casi se deshace”

«Increíblemente esa mujer de palabra (Xiomara Castro) cumplió con su alianza. Casi se deshace hasta el partido por cumplir con los acuerdos que se habían hecho , especialmente en el Congreso. Ni me quiero acordar de Bosques de Zambrano”, dijo el también expresidente de Honduras.

El primer designado presidencial de Honduras, Salvador Nasralla , había dicho en un foro televisivo que no volvería a hacer una alianza política con el Partido Libertad y Refundación porque, según él, los dirigentes de Libre no cumplieron los acuerdos firmados.

También dijo sentirse marginado dentro del gobierno, sin embargo, aseguró que no piensa renunciar a su cargo como designado presidencial.

Nasralla, cuando era candidato a la presidencia por el Partido Salvador de Honduras (PSH), firmó una alianza de hecho con el Partido Libre de cara a los comicios generales.

“Ellos me hablaron de que íbamos a tomar las decisiones juntos, no estamos tomando las decisiones juntos ni a distancia”, agregó. “Ellos creen que el partido Libre ganó solo, cosa que yo no comparto pero con cariño les digo que mi única intención es ayudar a Honduras”, indicó.