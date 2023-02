Luis Redondo contesta Nasralla: “Yo no me voy a someter a él”

“Por respeto a la constitución no me puedo subordinar a un designado presidencial, la Constitución me lo prohíbe. Que él no entienda esa parte es otro asunto”, añadió.

El titular del Poder Legislativo se mostró muy crítico con Salvador Nasralla, cuestionando el control que pretende ejercer sobre la bancada del PSH en el Congreso Nacional.

“Él ha dicho en reiteradas ocasiones que hay un control, él quiere controlar la bancada, quiere controlar mi decisión y eso no va a pasar”, sentenció Redondo.