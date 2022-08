“Me provocan asco”: Luis Redondo arremete contra quienes en el pasado no denunciaron la corrupción

“La corrupción que se hizo en Honduras es tan grande que todo el que no denunció lo que sabía que hacían y que ahora, abiertamente apoyen a quienes la hicieron, a mí me provocan asco”, cuestionó Redondo.

Además, dijo que los que no reconocen a la junta directiva como legal son, en su mayoría, diputados de la bancada del Partido Nacional, pero, según él, en privado sí lo llaman “presidente”.

“Los que no reconocen la junta directiva son los de Partido Nacional, gente que a mí me manda notas, que me buscan en mi oficina y me dicen ‘presidente’ en el despacho”, afirmó Redondo.