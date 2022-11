Les prometieron escuela y siguen en galeras y bajo los árboles

Después de dos años de espera por la reconstrucción del Centro de Educación Básico Oswaldo López Arellano, padres de familia, alumnos y maestros se tomaron el bulevar que conduce a El Progreso para hacer un llamado al Gobierno.

Las tormentas Eta y Iota en 2020 destruyeron la escuela de la colonia Flores de Oriente, por lo que los niños tenían que recibir clases en una galera y hasta bajo los árboles.

El ministro Daniel Esponda los visitó a principios de este año y les prometió la reconstrucción, pero el año escolar ya culminó y aún no cumplen la promesa. Fue ayer que ya desesperados por no recibir respuestas, el grupo de pobladores de la colonia se tomó ambas trochas del bulevar, ya que aseguran que otro año más los niños no pueden estar en esa condición.

Douglas Hernández, director del centro educativo, dijo que están en periodo de prematrícula y para el otro año no tienen las aulas necesarias, ya que es el centro educativo más grande la zona. “Queremos la escuela”, eran los gritos de los padres, quienes con pancartas en mano madrugaron ayer desde las 5:00 am para tratar de llamar la atención de las autoridades de Educación, lo que provocó congestionamiento en el bulevar y aseguran que seguirán con las medidas de presión.